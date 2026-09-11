Millonarios vs Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5
Siga las emociones de este ‘Clásico Añejo’, reprogramado por la quinta jornada del fútbol colombiano.
El Fútbol Profesional Colombiano se pone al día con el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali. El conjunto ‘Embajador’, que anunció hoy el bombazo del fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, tendrá se segundo partido bajo el mando de Alberto Gamero, quien enfrenta a su antiguo club, que viene de quedar eliminado ante Atlético Nacional en Copa Colombia. ¡Se juega el clásico añejo de nuestro país!
¿A qué hora juega Millonarios vs Cali y dónde ver en vivo hoy 10 de septiembre de 2026?
El clásico añejo del Fútbol Profesional Colombiano se jugará a partir de las 20:00 horas de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se podrá ver por Win Sports+, Win Sports Online y el minuto a minuto lo podrás seguir en Claro Sports.
Alineaciones Millonarios vs Cali: así salen a la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.
Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Léyser Chaverra José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Johan Martínez, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.
¿Quién es el favorito para ganar la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II?
Millonarios parte como favorito ante Deportivo Cali, principalmente por su condición de local y el respaldo de su afición en El Campín. El conjunto bogotano llega con mayores probabilidades de quedarse con los tres puntos, aunque el Cali buscará dar la sorpresa y complicar un partido que, en principio, se presenta parejo y con expectativa de buen fútbol.