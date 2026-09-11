Millonarios vs Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

Siga las emociones de este ‘Clásico Añejo’, reprogramado por la quinta jornada del fútbol colombiano.

Millonarios vs Cali, en directo, onine.

El Fútbol Profesional Colombiano se pone al día con el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali. El conjunto ‘Embajador’, que anunció hoy el bombazo del fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, tendrá se segundo partido bajo el mando de Alberto Gamero, quien enfrenta a su antiguo club, que viene de quedar eliminado ante Atlético Nacional en Copa Colombia. ¡Se juega el clásico añejo de nuestro país!

¿A qué hora juega Millonarios vs Cali y dónde ver en vivo hoy 10 de septiembre de 2026?

El clásico añejo del Fútbol Profesional Colombiano se jugará a partir de las 20:00 horas de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se podrá ver por Win Sports+, Win Sports Online y el minuto a minuto lo podrás seguir en Claro Sports.

Alineaciones Millonarios vs Cali: así salen a la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Léyser Chaverra José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Johan Martínez, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién es el favorito para ganar la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II?

Millonarios parte como favorito ante Deportivo Cali, principalmente por su condición de local y el respaldo de su afición en El Campín. El conjunto bogotano llega con mayores probabilidades de quedarse con los tres puntos, aunque el Cali buscará dar la sorpresa y complicar un partido que, en principio, se presenta parejo y con expectativa de buen fútbol.

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