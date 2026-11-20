Santiago Ramos Mingo habla en conferencia de prensa previo al partido de la jornada 17, en la que los azulcremas buscan su primer triunfo desde la fecha 13

El América enfrenta la última jornada del torneo en medio de una mala racha de resultados. El equipo azulcrema fue líder la mayoría del torneo, pero acumulan cuatro partidos sin ganar en el Apertura 2026. En el equipo azulcrema quieren terminar primeros, pero saben que lo más importante es recuperar las buenas sensaciones ante Tigres y llegar a la Liguilla en el primer lugar.

“Yo creo que vamos partido a partido. Sí que es verdad que estuvimos mucho tiempo primeros, pero la Liguilla es un campeonato aparte. Vamos a ir a buscar los tres puntos; si terminamos primero, de la mejor manera, bienvenido sea; si terminamos el segundo, tercero, lo que sea, nosotros lo que nos importa es ganarle a Tigres, intentar conseguir los tres puntos para la gente, que jugamos para ello y para nosotros, y después enfocarnos en lleno a la liguilla”, declaró Santiago Ramos Mingo el viernes en conferencia de prensa.

Tigres llega eliminado al partido del sábado en el Volcán, pero en el América no se confían: “Nunca va a ser sencillo contra Tigres ni contra ningún equipo, pero particularmente contra Tigres porque tiene grandes jugadores. Es un gran rival, un gran club, como ustedes lo saben, pero nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a ir con eso”.

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En el pasado reciente, el América-Tigres se ha convertido casi en un Clásico, por lo que en el América saben que es un partido especial.

“A mí me gusta jugar a ganar, sea a Tigres, Chivas, Cruz Azul: a mí me gusta competir, dar lo mejor y ganar. Creo que el América implica eso, implica salir tanto de local como visitante a buscar los tres puntos.

Ramos Mingo sabe que el equipo tiene que cuidar el aspecto defensivo, ya que han permitido gol en los últimos 10 partidos (la última puerta a cero fue en la fecha 6, ante el Puebla), algo que fue un aspecto a considerar en las semanas que paró la liga.

“Si queremos hacer ser un equipo protagonista, entonces eso tiende a correr más riesgo. El club implica eso, amerita que siempre intentemos ganar. Sería muy fácil tirarnos atrás y defender y correríamos menos riego, pero es un club muy grande, un club que siempre busca los tres puntos. Está intentando mejorar tanto defensiva como ofensivamente. Algunas veces nos están pagando caro el tema que nos están haciendo goles, pero es un equipo ofensivo y sinceramente no le doy tanto hincapié al rival, sino a lo que implica al club, que implica ganar”.

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América todavía aspira a ser líder del torneo, pero están dos puntos por detrás de Cruz Azul. No controlan su destino, pero quieren ser líderes porque saben que eso exige estar en una institución como el América.

“Queremos ser primeros. Nosotros queremos ganar. Nos importa a nosotros, obviamente, pero no depende de nosotros. Lo que sí vamos a preocuparnos nosotros es por conseguir los tres puntos y después vamos a ver. Todos saben que el que primero no te garantiza nada, la Liguilla es un torneo aparte. Sí que nos interesa, sí que nos importa, pero primero vamos a ir por Tigres para intentar ganar los tres puntos“.