Pumas necesita ganar y esperar otros resultados para clasificar, mientras Monterrey busca asegurar su boleto a la Liguilla.

¿Qué necesitan Pumas y Monterrey para asegurar boleto a la Liguilla? | Claro Sports

Pumas recibe a Monterrey en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Los universitarios buscan un milagro para mantener sus aspiraciones de regresar a la Liguilla, pero deberán enfrentar a unos Rayados que aunque se encuentran entre los mejores ocho equipos del campeonato y todavía no tienen asegurada su clasificación. Ambos llegan al Estadio Olímpico Universitario con la obligación de sumar puntos para evitar que su temporada termine en la fase regular.

Después de la Fecha FIFA, Pumas llega con una racha de tres partidos sin perder, aunque solamente registra una victoria durante ese periodo. Los universitarios empataron contra Tigres y América, mientras que superaron por la mínima a Puebla con un gol en tiempo de compensación. La irregularidad y la falta de contundencia les han costado puntos a lo largo del torneo, por lo que ahora necesitan una victoria y una combinación de resultados para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Rayados mantuvo la actividad durante el parón y disputó su partido pendiente contra Querétaro. El conjunto regiomontano terminó con una racha de tres encuentros sin ganar gracias a un triunfo por la mínima que lo colocó en la séptima posición, con el control de su destino. Para su visita a Ciudad Universitaria, Matías Almeyda recuperará a sus seleccionados, Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien anotó el gol del triunfo de México ante Jamaica, y Hugo Cuypers, convocado por primera ocasión con Bélgica. Además, Oliver Torres y Carlos Salcedo estarán disponibles después de cumplir sus respectivas suspensiones.

Fecha, horario y dónde ver Pumas vs Monterrey del Apertura 2026 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Pumas y Monterrey se disputará el sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. El compromiso correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 podrá seguirse por televisión a través de TUDN y en streaming mediante ViX. Además, Claro Sports tendrá la cobertura minuto a minuto con las acciones más importantes del encuentro.

Alineaciones probables del Pumas vs Monterrey para la jornada 17 de la Liga MX 2026

Pumas tendrá una baja importante en el mediocampo, ya que el ecuatoriano Pedro Vite acumuló su quinta tarjeta amarilla del semestre y deberá cumplir un partido de suspensión. En contraste, Cristián Calderón retomó los entrenamientos desde la semana pasada y podría regresar a la convocatoria después de permanecer sin actividad desde el 10 de septiembre.

Posible alineación de Pumas (4-4-2): Keylor Navas; Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Víctor Arteaga, César Huerta; Robert Morales y Juninho Vieira.

Monterrey recupera alternativas importantes para su último compromiso de la fase regular. El regreso de Oliver Torres y Carlos Salcedo, después de perderse el encuentro contra Querétaro por suspensión, amplía las opciones de Matías Almeyda. A ellos se suman Tecatito Corona y Hugo Cuypers, quienes estuvieron concentrados con sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, César Garza; Lucas Ocampos, Diego Rossi, José Corona; Hugo Cuypers.

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Monterrey en la Liga MX

El cuadro universitario se impuso 2-0 a Monterrey en su camino al liderato del Clausura 2026. Con un doblete de Álvaro Angulo, los universitarios se quedaron con los tres puntos en Ciudad Universitaria y pusieron fin a una racha de seis partidos sin vencer a los regiomontanos. Aquella victoria también representó su primer triunfo en tiempo regular contra Rayados en sus últimos 12 enfrentamientos, periodo en el que los regios acumularon siete victorias y sufrieron una eliminación por penales en la Leagues Cup 2024.

Durante esa racha, eliminaron a los auriazules en los cuartos de final del Apertura 2024, con victorias tanto en la ida como en la vuelta, además de imponerse en el Play-in del Clausura 2025.

Últimos cinco enfrentamientos entre Pumas y Monterrey:

22 de febrero de 2026 | Pumas 2-0 Monterrey | Clausura 2026

18 de octubre de 2025 | Monterrey 1-1 Pumas | Apertura 2025

4 de mayo de 2025 | Monterrey 2-0 Pumas | Play-in Clausura 2025

16 de marzo de 2025 | Pumas 1-3 Monterrey | Clausura 2025

1 de diciembre de 2024 | Pumas 3-5 Monterrey | Cuartos de final, vuelta, Apertura 2024

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el Pumas vs Monterrey?

Las cuotas de Caliente.mx colocan a Pumas y Monterrey en igualdad de condiciones para el partido de la última jornada. Ambos equipos registran un momio de +158, mientras que el empate se encuentra en +250, por lo que no existe un favorito en las apuestas.

¿Qué necesitan Pumas y Monterrey para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Pumas llega a la última jornada en la undécima posición con 21 puntos y una diferencia de goles de -2. Los universitarios solamente pueden alcanzar las 24 unidades, por lo que necesitan vencer a Monterrey y esperar resultados favorables en otros estadios. León, Pachuca y Tijuana son sus principales rivales en la clasificación, mientras que el propio Monterrey podría convertirse en un adversario directo si sufre una derrota amplia en Ciudad Universitaria.

La situación de Rayados es más favorable. El conjunto de Matías Almeyda ocupa la séptima posición con 24 puntos y una diferencia de +2, por lo que una victoria le garantizará terminar entre los ocho primeros. En caso de perder o empatar, todavía podría avanzar, aunque dependerá de la diferencia de goles y de los resultados de sus perseguidores.

Los universitarios están obligados a ganar en Ciudad Universitaria, ya que un empate o una derrota significaría su eliminación matemática. Sin embargo, sumar los tres puntos no será suficiente en todos los escenarios, pues también deberán prestar atención a los encuentros de Pachuca contra Toluca, Tijuana frente a Atlante y Santos Laguna ante León.

Si Pachuca y Tijuana no ganan y Santos derrota a León: cualquier victoria de los auriazules será suficiente para clasificar.

cualquier victoria de los auriazules será suficiente para clasificar. Si solamente Pachuca o Tijuana gana y Santos vence a León: necesitan imponerse a Rayados por una diferencia de al menos tres goles.

necesitan imponerse a Rayados por una diferencia de al menos tres goles. Si León empata contra Santos y solamente Pachuca o Tijuana gana: necesitan vencer a los regiomontanos por cuatro goles de diferencia.

necesitan vencer a los regiomontanos por cuatro goles de diferencia. Si Pachuca y Tijuana ganan: quedan matemáticamente eliminados, sin importar su resultado.

quedan matemáticamente eliminados, sin importar su resultado. Si ninguno de Pachuca o Tijuana gana: una victoria por tres o más goles les permite clasificar sin depender del resultado entre Santos y León.

Rayados tiene un panorama más favorable, aunque todavía no puede dar por asegurada su participación en la fase final. Los dirigidos por Matías Almeyda dependen de sí mismos para avanzar, pero una derrota o incluso un empate podrían dejarlos fuera de los primeros ocho puestos.