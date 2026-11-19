El club presenta su jesey alternativa del Apertura 2026, inspirada en el Estadio Olímpico Universitario, con diseño negro y detalles dorados que evocan al olimpismo

La ‘candente’ indumentaria felina | Pumas

Los Pumas de la UNAM presentan su tercera equipación para el Apertura 2026 de la Liga MX, una camiseta que recupera uno de los símbolos del Estadio Olímpico Universitario: el pebetero. En colaboración con la marca deportiva PUMA, el conjunto universitario apuesta por un diseño negro con detalles dorados que recuerda el fuego olímpico y su vínculo con la historia del deporte mexicano.

La nueva indumentaria representa un homenaje a los Juegos Olímpicos de México 1968, cuya ceremonia inaugural tuvo lugar en Ciudad Universitaria. El lanzamiento conecta uno de los acontecimientos deportivos del país con la identidad del club y las generaciones de aficionados que han acompañado al equipo en el inmueble.

“Hay pasiones que pasan de generación en generación y que, sin importar el tiempo, siguen encendidas”, señala el comunicado de Pumas y PUMA, que identifica al pebetero como uno de los elementos más representativos de la casa universitaria y como punto de partida para la creación de esta camiseta.

El fuego de Pumas nunca se apagó. 🔥 Te presentamos el nuevo jersey alternativo de @PumasMX, con el negro del pebetero y el dorado del fuego. ¡Que vuelva a arder! 🖤💙 Disponible en tienda y https://t.co/4TCNkeT4kn https://t.co/y8p6sAcypk — PUMAS (@PumasMX) November 19, 2026

¿Cómo es la tercera camiseta de Pumas para el Apertura 2026?

La tercera equipación de Pumas utiliza una base negra con tonalidades gris oscuro, sobre la cual aparece un patrón de figuras estilizadas que representan las llamas del pebetero. El diseño se extiende por la parte frontal y los costados de la camiseta, mientras que los detalles dorados buscan reproducir el resplandor del fuego.

En el frente destaca el escudo de Pumas en gran formato, delineado en dorado, una característica que mantiene la identidad de los uniformes universitarios. El logotipo de PUMA aparece en la parte superior del pecho, acompañado por el patrocinador Raloy. El cuello en forma de V y los bordes de las mangas incorporan líneas doradas y oscuras.

Así es la nueva playera de Pumas | Pumas

Uno de los elementos que complementan el concepto se encuentra en la espalda. Debajo del cuello aparece una pequeña representación del pebetero olímpico, una referencia a la llama que marcó la inauguración de México 68. Este detalle permite reconocer el significado de la indumentaria más allá del estampado que cubre la prenda.

De acuerdo con el comunicado, “la base negra hace referencia al pebetero y los detalles en dorado evocan la luz del fuego”. La propuesta se incorpora a la colección de la temporada 2026-2027, con la que PUMA regresó como proveedor de indumentaria del Club Universidad Nacional después de 12 años de ausencia.

El pebetero de Pumas y su historia con los Juegos Olímpicos de México 1968

El Estadio Olímpico Universitario fue inaugurado en 1952 y, desde entonces, ha sido escenario de acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. Su relación con el olimpismo adquirió otra dimensión el 12 de octubre de 1968, cuando recibió la ceremonia de apertura de los primeros Juegos Olímpicos celebrados en México.

Durante aquella ceremonia, la atleta mexicana Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en la historia en encender un pebetero olímpico. La deportista recorrió la pista, subió las escaleras del inmueble y encendió la llama ante miles de espectadores, en un episodio que quedó registrado en la historia del movimiento olímpico. A 58 años de aquel momento, el uniforme recupera su significado para el estadio de Ciudad Universitaria.

El vínculo entre el pebetero y el conjunto universitario también se encuentra en las tribunas. En su comunicado, Pumas sostiene que “el fuego de Pumas no vive únicamente en un símbolo ni se enciende solo dentro de la cancha”, y destaca a la banda del pebetero y a los seguidores que acompañan al equipo como parte de esa identidad.

Con esta tercera equipación, Pumas y PUMA trasladan a su uniforme un elemento de la historia del Estadio Olímpico Universitario, que enlaza el legado de México 1968 con el presente del club. El lanzamiento amplía la colección de la temporada 2026-2027 y convierte al pebetero en el protagonista de una camiseta que busca mantener viva la relación entre el equipo, su estadio y la afición.