La directiva celeste aseguró la continuidad de uno de sus pilares defensivos como parte de su estrategia para fortalecer la plantilla rumbo al centenario del club

El zaguero colombiano es uno de los estandartes de La Máquina | Imago7

Cruz Azul comienza a definir la estructura de su plantel de cara a una fecha importante en su historia: el centenario de la institución. La directiva cementera trabaja en la continuidad de los futbolistas que forman parte de su proyecto deportivo, con el objetivo de mantener una base competitiva para los próximos años.

Una de las prioridades era asegurar la permanencia de Willer Ditta, quien renovó su contrato por dos años más y permanecerá vinculado a La Máquina hasta 2029. El acuerdo permite al conjunto celeste conservar a uno de sus principales referentes defensivos y evitar su salida durante las próximas temporadas.

El colombiano llegó a Cruz Azul en 2023 y desde entonces se ganó un lugar en el esquema del equipo. Su capacidad para recuperar balones, anticipar jugadas y organizar la última línea lo convirtió en uno de los elementos con mayor participación dentro del conjunto cementero.

Durante su estancia en La Noria, Ditta ha conquistado dos títulos con Cruz Azul, entre los que destaca la Concacaf Champions Cup 2025, torneo en el que La Máquina derrotó al Vancouver Whitecaps en la final disputada en Ciudad Universitaria. Su participación también fue importante durante el Clausura 2026.

Las estadísticas reflejan su presencia dentro del equipo. El defensor colombiano acumula 155 partidos oficiales con la camiseta de Cruz Azul, además de cuatro goles y tres asistencias, números que acompañan su consolidación como uno de los futbolistas habituales en las alineaciones del club.

Su desempeño también le permitió recibir reconocimientos individuales. En la temporada 2024-2025 obtuvo el Balón de Oro de la Liga MX como mejor defensa central, mientras que sus actuaciones le valieron un lugar en el equipo ideal del Apertura 2025.

La extensión contractual responde a la intención de Cruz Azul de conservar a los jugadores que han contribuido a los resultados recientes. La continuidad de Ditta permite mantener una parte de la estructura defensiva, uno de los aspectos que la institución considera importantes para afrontar sus próximos compromisos.

Con este acuerdo, Willer Ditta tiene asegurada su permanencia en Cruz Azul hasta 2029, año en el que el club celebrará sus primeros 100 años de existencia. La Máquina avanza así en la conformación del plantel con el que pretende afrontar una nueva etapa de su historia.