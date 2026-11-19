El mexicano anticipa su retiro de la categoría antes del regreso de los motores V8 en 2030. Tiene contrato con Cadillac hasta 2029

El tapatío se enfoca en los próximos tres años de su contrato | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez comienza a visualizar el final de su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto mexicano reconoció que difícilmente continuará en la categoría cuando se produzca el posible regreso de los motores V8, previsto para 2030. Aunque su contrato con Cadillac se extiende al menos hasta 2029, el tapatío considera que los próximos tres años podrían representar el cierre de su carrera.

Durante las actividades previas al Gran Premio de Las Vegas 2026, el piloto de 36 años fue cuestionado sobre la posibilidad de competir bajo el nuevo reglamento de motores. Su respuesta fue contundente: “Ya no viviré esos motores”, aunque evitó establecer una fecha definitiva para su retiro, pues reconoció que en la Fórmula 1 las circunstancias pueden cambiar.

Las declaraciones llegan semanas después de que Cadillac anunciara, el pasado 28 de octubre, la renovación del contrato de Checo hasta al menos 2029. El acuerdo garantiza su continuidad en el proyecto estadounidense y abre la posibilidad de que concluya su trayectoria con la escudería que debutó en la máxima categoría durante la temporada 2026.

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Checo Pérez reconoce que podría terminar su carrera en la Fórmula 1 después de 2029

El mexicano explicó que su prioridad es aprovechar los próximos tres años para impulsar el crecimiento de Cadillac, un equipo que todavía atraviesa su proceso de consolidación. El esfuerzo que requiere este proyecto también ha influido en la manera en que contempla su futuro profesional.

“Estoy poniendo realmente todo en estos últimos tres años de mi carrera, porque de verdad quiero darlo todo. Creo que después ya no me quedará mucha energía”, declaró Pérez sobre el desgaste que representa su compromiso con la escudería.

A pesar de que 2030 aparece como el horizonte para la introducción de los motores V8, el cambio técnico todavía depende de la aprobación definitiva del reglamento. Para entonces, Checo tendría 40 años y, de cumplir su actual contrato con Cadillac, acumularía 18 temporadas disputadas en la Fórmula 1.

El tapatío también reconoció que su responsabilidad dentro del equipo va más allá de conducir el monoplaza, pues participa en el desarrollo de una estructura que busca reducir las diferencias respecto a sus competidores.

“No recuerdo ningún año en el que haya estado tan ocupado. Porque junto con la gente que me rodea hemos trabajado extremadamente duro con el equipo para intentar hacer avanzar al equipo en todos los ámbitos”, aseguró el piloto, quien considera que su participación resulta fundamental para establecer las bases del proyecto.

Checo Pérez compara el desgaste de Red Bull con su nueva etapa en Cadillac

Al hablar sobre el esfuerzo que representa su regreso a la Fórmula 1, Checo recordó las dificultades que enfrentó durante su etapa con Red Bull, escudería en la que compartió equipo con Max Verstappen y consiguió el subcampeonato mundial de pilotos en 2023.

“Me robó toda la energía, porque era un entorno completamente distinto. A veces tuve al equipo en contra. Eso es muy exigente. Pero aquí en Cadillac es diferente: todos trabajamos juntos en una misma dirección”, señaló el mexicano sobre las diferencias entre ambas organizaciones.

El jalisciense también recordó que durante su paso por Red Bull tuvo que conducir un monoplaza cuyo comportamiento resultaba impredecible, situación que describió como un desafío mental. En contraste, considera que en Cadillac existe una mayor colaboración entre los integrantes del equipo para alcanzar objetivos comunes.

Sin embargo, los resultados deportivos todavía no reflejan el trabajo realizado por la escudería estadounidense. Cadillac continúa sin sumar puntos en el campeonato de constructores de 2026, mientras que su mejor resultado hasta ahora corresponde al decimotercer lugar de Valtteri Bottas en el Gran Premio de China.

Por su parte, Checo tiene como mejores resultados dos decimocuartos lugares, conseguidos en Barcelona y Silverstone. Aunque el equipo todavía no ingresa a la zona de puntos, el mexicano mantiene su compromiso de contribuir a su evolución durante las próximas temporadas.

De esta manera, el contrato hasta 2029 podría convertirse en el último capítulo de Checo Pérez dentro de la Fórmula 1. Su intención es concentrar sus esfuerzos en el crecimiento de Cadillac antes de considerar una despedida, mientras la categoría prepara una nueva transformación técnica que el piloto mexicano no espera disputar.