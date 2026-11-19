El drama que vivió Erik Lira tras caerse su fichaje al Monaco: ¡Se quedó sin casa en la CDMX!
El jugador de Cruz Azul recuerda cómo tenían todo empacado y tuvieron que buscar un hotel al enterarse camino al aeropuerto que no se concretaría su traspaso al club del Principado
En el 2026, Erik Lira ha vivido el punto más alto de su carrera, al ser titular con la Selección Mexicana en el Mundial en casa, pero también uno de los momentos más bajos, ya que se enteró de que no iría al Monaco camino al aeropuerto. Se tuvo que quedar en México, pero con un problema: habían ya entregado su casa
En entrevista para la revista GQ, el todavía jugador de Cruz Azul habló de lo que vivió ese día, en el que iba camino al aeropuerto cuando se entera de que Folarin Balogun ya no sería vendido por el Monaco, por lo que no podían liberar la plaza de jugador extracomunitario para ficharle: “Estaba todo listo. Me quedé hasta sin casa porque entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo y ya iba la camioneta llena de mis maletas. Cuando me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí, obvio por el momento, pero también por la preocupación. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí“.
“Nadie sabe lo que pasamos. Eran seis maletas cerradas. Entregamos la casa y ya no tomamos ese vuelo. Irnos a un hotel para dormir esa noche sin saber si había disponibilidad o irnos a otro hasta encontrar habitación. Tampoco podía ser un hotel lejos, pensaba que al otro día tenía que ir a entrenar. Abrir la cajuela para buscar en qué maleta estaba lo que necesitaba, qué me pongo mañana, qué necesito pasado, qué voy a hacer. Fue bastante jodido, bastante complicado”, agregó.
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Pese a ese fuerte golpe, Lira decidió volver casi de inmediato a las canchas, pese a que Cruz Azul le había autorizado un periodo para desconectar: “Cruz Azul me dijo que me tomara el tiempo que quisiera. Sabían cómo estaba de lastimado, el sueño europeo y todo eso. Me fui con mis papás. Llamé a Cruz Azul para decirles que quería jugar el partido a los dos días. Tenía que estar ya con mis compañeros. Me insistieron que respirara, que esperara, pero ya había recibido de mis papás el amor que tenía que recibir y debía estar. El sábado ya estaba jugando contra Santos. Es que puedes tirarte, pero no es la solución“.
Lira asegura que todas las dificultades previas le motivaron a volver a la cancha. “Al caerse lo del Mónaco, pensé que siete u ocho años antes había estado sin poder caminar, lesionado, ni siquiera debutado había debutado. No podía caerme. Y debía entender, si no salí a Europa ahorita es porque debo trabajar más y llegar mejor cuando se dé”.
Una muestra más de carácter de un jugador que se atrevió a asegurar en 2020 que remontarían en la Liguilla ante Cruz Azul pese a perder 4-0 en la ida. Ese partido fue el que convenció a los celestes de buscar su fichaje. “Tuvo que ver lo de esa eliminatoria para que Cruz Azul me buscara. Ver mi valentía para hablar cuando nadie se atrevía. Fue doloroso irme, sí, pero no me gusta la zona de confort. Había riesgo, lo sabía, pero es parte del proceso, porque el fracaso no siempre es malo si aprendes”.
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Lira manifestó jugar el Mundial dos años antes
La carrera de Lira no ha sido un camino de rosas. El jugador surgido en Pumas debutó como profesional lejos de la CDMX, donde nació y vive su familia. Con el Necaxa tuvo su primer partido, pero sufrió una lesión de la rodilla. Lejos de casa, tuvo que disimular la depresión e incertidumbre para recuperarse y pelear por un sitio en los Pumas.
Hubo otros golpes en el camino, como el quedarse fuera de la selección olímpica en Tokyo 2020 pese a dar la edad para estar en el equipo. En noviembre del 2021 llegó su primer llamado a la selección mayor, pero pasó años hasta que llegó a ser habitual. La llegada de Javier Aguirre fue un parteaguas, porque en ese momento Lira se dio cuenta que tenía que hacer más el objetivo que le externó a su familia en 2024: “Voy a jugar el pinche Mundial en México. No voy a parar”.
“Yo sabía que era una oportunidad única en la vida jugar un Mundial en casa. Ahí se me metió en la cabeza y dije: ‘Quiero y puedo, pero con lo que estoy haciendo no me está alcanzando. Necesito prepararme más’. Todavía no entendía la responsabilidad que conlleva ser un seleccionado nacional. Ser el mejor de tu equipo. Llegar temprano. Comer bien. El entrenamiento invisible a veces importa más: lo físico, táctico, mental y nutricional”, agregó Lira.
Jugar en el Estadio Azteca fue algo que superó todas sus expectativas, pero el partido de octavos de final ante Ecuador llevó todo a un nivel más arriba. Lo que se vivía alrededor del estadio era algo que nunca había visto y sabía que esa noche no iban a fallar.
“Me acuerdo de cada segundo de ese día. Subo al autobús, me siento sin audífonos porque en la bocina se ponía música y estábamos cantando todos la misma canción. A un lado tenía a Jesús Gallardo y al otro iba pegado a la ventana. En el tramito de carretera del Centro de Alto Rendimiento al Azteca, la gente arriba del camellón, los coches se paraban, todos traían camiseta verde. Cláxones. Sentías el aliento, gritos de ‘¡vamos México!’, de ¡sí se puede!’. No lo podías creer. Todo era verde. No podíamos ir a más de 20 kilómetros por hora entre la multitud. La escolta trataba de abrir paso. La gente en un escándalo. Banderas en todos lados. Una total locura. Vivía algo que nunca había imaginado. Veía caras de confianza. Más todavía cuando tomamos la curva ya pegados al estadio: locura. No lo creías. No había pretexto esa noche. Todo estaba a nuestro favor para ganarle a Ecuador. Era increíble”.
En octavos, llegó la eliminación ante Inglaterra: “Me costó superarlo como unas dos semanas. En la noche pensaba en eso, soñaba con eso. De a poco vuelves a vivir tu vida, a salir a compras, y sigue tu mente ahí. Sabíamos que si nos ganaban en casa sólo sería como hizo Inglaterra, que terminaron hechos pedazos, pero le das vueltas. Literalmente nos hicieron dos goles en pocos minutos, cuando mejor nos estábamos sintiendo. Aprendes que con esos equipos no puedes parpadear. Siempre debes estar mega concentrado. Me di cuenta yo, nos dimos cuenta México, que se puede, que si te la crees, que si trabajas, no hay límite, dejamos esa semilla”.