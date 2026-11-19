La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 recuperó su elegibilidad para participar en eventos nacionales e internacionales

Después de ocho años alejada de las competencias oficiales, la marchista mexicana María Guadalupe González cumplió su suspensión por dopaje el pasado 15 de noviembre de 2026. La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 recuperó su elegibilidad para participar en eventos nacionales e internacionales, con la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo rumbo a Los Angeles 2028.

Fueron 96 meses y 2,922 días de suspensión para la atleta mexiquense, quien a sus 37 años tiene la oportunidad de retomar su trayectoria deportiva. Su regreso representa el inicio de una nueva etapa después de perderse dos ediciones de los Juegos Olímpicos como consecuencia de las sanciones que recibió.

La primera suspensión fue anunciada el 10 de mayo de 2019 por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), después de que González dio positivo por trembolona en un control antidopaje. El castigo inicial fue de cuatro años, con una fecha de conclusión establecida para el 15 de noviembre de 2022.

Sin embargo, durante el proceso relacionado con su defensa, la subcampeona mundial de Londres 2017 y campeona panamericana de Toronto 2015 recibió una segunda sanción de cuatro años, por manipulación o intento de alteración de pruebas. Esta resolución extendió su inhabilitación hasta el 15 de noviembre de 2026.

Como consecuencia de ambos castigos, Lupita González quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo2020, celebrados en 2021, y Paris 2024. La marchista pasó de formar parte de las principales representantes del atletismo mexicano a permanecer ocho años sin participar en competencias oficiales.

A pesar de su ausencia en los circuitos internacionales, la integrante de la Secretaría de Marina mantuvo su preparación física bajo la supervisión del entrenador Esteban Santos. Durante este periodo continuó con sus entrenamientos con el objetivo de recuperar su nivel competitivo una vez que concluyera la suspensión.

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El regreso de González podría concretarse el próximo 20 de diciembre, durante una competencia del World Race Walking Tour 2026 en Dublín, Irlanda. De confirmarse su participación, sería su primera aparición oficial desde el 5 de mayo de 2018, cuando conquistó su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, celebrado en Taicang, China.

Con su suspensión concluida, María Guadalupe González tiene nuevamente la posibilidad de competir por México y buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. La medallista olímpica deberá recuperar ritmo de competencia, cumplir con los criterios de clasificación y demostrar su nivel deportivo para intentar regresar a una justa olímpica después de 12 años.