Desde el título de Chivas en 1997 hasta la coronación de Cruz Azul en 2026, los lanzamientos de Grand Theft Auto han coincidido con momentos históricos del fútbol mexicano

El fútbol mexicano, al estilo del GTA VI | Claro Sports

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI marca un nuevo capítulo para una de las franquicias más conocidas de los videojuegos. Desde la llegada del primer GTA en 1997, la saga de Rockstar Games ha acompañado casi tres décadas de transformaciones en el fútbol mexicano, una etapa en la que distintos equipos conquistaron campeonatos, terminaron con largas sequías y protagonizaron acontecimientos que permanecen en la memoria de sus aficionados.

La coincidencia entre los estrenos de Grand Theft Auto y los campeones de la Liga MX permite recorrer la historia reciente del campeonato mexicano desde una perspectiva diferente. Mientras los videojuegos pasaron de las ciudades vistas desde arriba a los mundos abiertos de GTA V y GTA VI, clubes como Chivas, Cruz Azul, América, Pumas, Toluca, Pachuca, Santos Laguna y León escribieron capítulos de su historia. En 2026, La Máquina ya conquistó el Clausura y el Apertura se encuentra a una jornada de definir a sus invitados a la Liguilla.

1997: Chivas y Cruz Azul celebraron mientras nacía Grand Theft Auto

La historia comenzó en 1997, cuando llegó el primer Grand Theft Auto, un videojuego que permitía recorrer ciudades ficticias desde una perspectiva aérea. En el fútbol mexicano, Chivas conquistó el Verano 1997 después de imponerse a Toros Neza, resultado que significó su décimo campeonato de liga y el final de una espera de diez años sin levantar el trofeo.

Meses después, Cruz Azul ganó el Invierno 1997 tras vencer a León con el recordado penal de Carlos Hermosillo en el tiempo extra. Aquella conquista representó la octava estrella de La Máquina, que tardaría casi 24 años en volver a coronarse en Primera División.

1999: Toluca dominó el verano y Pachuca ganó su primera estrella con GTA 2

El estreno de GTA 2 coincidió con un año que marcó el crecimiento de Toluca y el primer campeonato de Pachuca. Los Diablos Rojos, dirigidos por Enrique Meza, conquistaron el Verano 1999 después de superar al Atlas en una final definida por penales.

En el Invierno 1999, Pachuca consiguió el primer título de liga de su historia al derrotar a Cruz Azul con un gol de oro de Alejandro Glaría. Los Tuzos comenzaron así una etapa que los llevaría a convertirse en protagonistas del campeonato mexicano durante los siguientes años.

2001: Santos Laguna y Pachuca fueron campeones cuando llegó GTA III

Grand Theft Auto III apareció en 2001 y transformó la franquicia con su salto a un entorno tridimensional. Ese mismo año, Santos Laguna conquistó el Verano 2001 después de vencer a Pachuca en la final, con Jared Borgetti como uno de los referentes de su ataque.

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Para el Invierno 2001, Pachuca volvió a disputar una final y esta vez consiguió el campeonato frente a Tigres. Los Tuzos sumaron su segunda estrella y cerraron un año en el que participaron en las dos series por el título.

2002: América y Toluca se coronaron durante el estreno de GTA: Vice City

La llegada de GTA: Vice City en 2002 coincidió con el regreso del América a la cima del fútbol mexicano. Las Águilas conquistaron el Verano 2002 al superar a Necaxa en la final y terminaron con una sequía de 13 años sin campeonatos de liga. El gol de oro de Hugo Norberto Castillo quedó como uno de los momentos de aquella conquista.

En el segundo semestre, Toluca ganó el Apertura 2002 después de derrotar a Morelia, con Ricardo La Volpe al frente del equipo. Los Diablos Rojos confirmaron su presencia entre los clubes más competitivos de los primeros años del siglo XXI.

2004: Pumas hizo historia con el bicampeonato cuando salió GTA: San Andreas

El año de GTA: San Andreas también fue el año de Pumas. Mientras Rockstar presentaba Los Santos, San Fierro y Las Venturas, el conjunto universitario consiguió algo que ningún otro club había logrado desde la instauración de los torneos cortos: ganar dos campeonatos consecutivos.

Los Pumas de Hugo Sánchez conquistaron el Clausura 2004 frente a Chivas y el Apertura 2004 ante Monterrey. El bicampeonato convirtió a aquella generación, encabezada por jugadores como Joaquín Beltrán, Sergio Bernal y Francisco Fonseca, en una referencia de la historia universitaria.

2008: Santos Laguna y Toluca levantaron los títulos en el año de GTA IV

Grand Theft Auto IV llegó en 2008 con Liberty City como escenario y Niko Bellic como protagonista. En México, Santos Laguna conquistó el Clausura 2008 al imponerse a Cruz Azul en la final, con una plantilla en la que destacaban Daniel Ludueña, Christian Benítez y Oswaldo Sánchez.

El Apertura 2008 terminó con Toluca como campeón después de superar a Cruz Azul en una tanda de penales. Los Diablos Rojos sumaron su noveno título de liga, mientras La Máquina perdió las dos finales disputadas durante aquel año.

2013: América y León se coronaron con el lanzamiento de GTA V

El estreno de GTA V en septiembre de 2013 coincidió con dos campeonatos que dejaron huella en la Liga MX. América ganó el Clausura 2013 frente a Cruz Azul, en una final recordada por el gol de Moisés Muñoz en tiempo de compensación, que permitió igualar el marcador global antes de la definición por penales.

En diciembre, León conquistó el Apertura 2013 al derrotar al América y terminó con 21 años sin ganar un campeonato de liga. El equipo dirigido por Gustavo Matosas, con Rafael Márquez como capitán, consiguió la sexta estrella de la institución y meses después completaría el bicampeonato en el Clausura 2014.

2026: Cruz Azul ya es campeón y GTA VI llega con la Liguilla por comenzar

Grand Theft Auto VI tiene programado su lanzamiento para el jueves 19 de noviembre de 2026, con una historia protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos en el estado ficticio de Leonida. El videojuego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, después de una espera de más de una década desde el estreno de GTA V.

En el fútbol mexicano, Cruz Azul se convirtió en el primer campeón de liga de 2026 al conquistar el Clausura frente a Pumas. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, ganó 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario con un gol de Carlos Rotondi en tiempo de compensación y alcanzó su décima estrella.

El lanzamiento de GTA VI también coincide con la recta final de la fase regular del Apertura 2026. A falta de una jornada para definir a los equipos que disputarán la Liguilla, el campeonato mexicano todavía tiene pendiente conocer a su segundo monarca del año. De esta manera, la nueva entrega de Rockstar llega con Cruz Azul como campeón vigente y con otra lucha por el título a punto de comenzar.

¿Qué equipos fueron campeones de la Liga MX en los años de lanzamiento de GTA?

Videojuego Año Campeones GTA 1997 Chivas y Cruz Azul GTA 2 1999 Toluca y Pachuca GTA III 2001 Santos Laguna y Pachuca GTA: Vice City 2002 América y Toluca GTA: San Andreas 2004 Pumas (bicampeón) GTA IV 2008 Santos Laguna y Toluca GTA V 2013 América y León GTA VI 2026 Cruz Azul (Clausura); Apertura por definirse

La coincidencia entre los lanzamientos de Grand Theft Auto y los campeonatos mexicanos deja un recorrido por distintas generaciones de aficionados. Desde el título de Chivas en 1997 y el bicampeonato de Pumas en 2004 hasta la décima estrella de Cruz Azul en 2026, cada entrega de la franquicia puede relacionarse con un momento particular de la historia del fútbol nacional.

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