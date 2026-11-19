El volante de la Tricolor se retiró a minutos de finalizar el primer tiempo en el segundo amistoso ante Chile en la fecha FIFA de noviembre por un golpe en su rodilla izquierda.

Gustavo Puerta fue la gran revelación del Mundial 2026 | Reuters

El volante de la Selección Colombia y el Olympiacos de Grecia se fue sustituido al minuto 43 del primer tiempo, en el empate 0-0 ante Chile, en la pasada fecha FIFA, luego de una imprudente patada de César Pérez, que con su pierna arrastró la del colombiano, lo que provocó su caída y que todo su peso se recargará sobre su pierna izquierda.

Inmediatamente, el volante se tomó la rodilla y pidió la asistencia médica, mientras las muestras de dolor llegaban hasta las lágrimas. Junto con el cuerpo médico de la Tricolor fue retirado en ambulancia del estadio de Colo-Colo y llevado a una clínica en Santiago de Chile, en donde se le realizó una primera imagen diagnóstica a la zona afectada. Está dio un parte de tranquilidad permitiendo descartar preliminarmente una lesión de ligamento cruzado anterior.

Luego del final de la concentración de la Selección Colombia, Puerta se trasladó a Grecia en donde el cuerpo médico del Olympiacos realizó un nuevo examen confirmando que el futbolista colombiano sufrió una lesión en el ligamento colateral medial, la cual no le permitirá sumar minutos en lo que resta del año, pues el tiempo de incapacidad es de aproximadamente dos meses.

“La resonancia magnética a la que se sometió Gustavo Puerta mostró que el mediocampista colombiano de @olympiacosfc ha sufrido una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y estará fuera de acción durante aproximadamente dos meses. Es la misma lesión que ha sufrido Santiago Hezze, en la misma rodilla, pero un poco más grave, escribió en su perfil de X el periodista griego, Nikos Kotsis.

El mensaje de Gustavo Puerta tras su lesión jugando con la Selección Colombia

En su perfil de Instagram, Gustavo Puerta publicó su primer mensaje luego del partido de Colombia contra Chile, del que se retiró con una lesión de ligamento colateral medial. El deportista aseguró que se centrará en su recuperación para volver pronto a las canchas: “Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño. Ahora toca enfocarme en recuperarme, trabajar fuerte y volver con las mismas ganas de siempre. Los planes de Dios son perfectos”.

En su primera temporada como jugador del Olympiacos, Puerta acumula 13 partidos entre la Superliga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League. Además ha marcado un gol y ha dado una asistencia, consolidándose en el equipo principal a pesar del cambio de entrenador tras su llegada.

El mensaje en redes sociales de la joven figura de la Selección Colombia fue comentado por jugadores del actual proceso, compañeros del Olympiacos y otras figuras de la Tricolor como Juan Guillermo Cuadrado:

“Gary” Davinson Sánchez

“Pronta recuperación hermano” Óscar Cortés

“Pronta recuperación panita” Juan Guillermo Cuadrado

“Vamos hermano, siempre juntos” Jota Silva

Estos son los partidos del 2026 que se perderá Gustavo Puerta tras su lesión con la Selección Colombia

Noviembre

vs. Iraklis Thessaloniki (Superliga de Grecia – Fecha 11)

vs. AC Milán (Europa League – Fecha 5)

vs. Aris Thessaloniki (Superliga de Grecia – Fecha 12)

Diciembre

vs. Panathinaikos (Copa de Grecia – Fecha 5)

vs. AEK Athenas Superliga de Grecia – Fecha 13)

vs. Celje (Europa League – Fecha 6)

vs. Atromitos (Superliga de Grecia – Fecha 14)

vs. Panetolikos (Superliga de Grecia – Fecha 15)

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