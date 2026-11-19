El exdelantero de La Máquina analizó en exclusiva para Claro Sports en W Radio el trabajo de Huiqui, las figuras del equipo y el duelo ante Chivas

Cruz Azul llega a la última jornada del Apertura 2026 como líder general y con una racha de cinco victorias consecutivas. En medio de la pelea por terminar en lo más alto de la clasificación y defender su campeonato, Emanuel ‘Tito’ Villa, histórico delantero de La Máquina, analizó en exclusiva para Claro Sports en W Radio el momento que atraviesa el conjunto celeste, los futbolistas que pueden marcar diferencias en la Liguilla y las decisiones de Joel Huiqui desde el banquillo.

El equipo capitalino suma 32 puntos, dos más que América y Guadalajara. Una victoria en su visita al Estadio Akron le garantizará el liderato, mientras que un empate también podría ser suficiente si las Águilas no vencen a Tigres. Para el exfutbolista, el último compromiso de la fase regular será determinante en la percepción de las posibilidades del campeón.

Cruz Azul todavía tiene dudas pese a sus cinco victorias consecutivas

La Máquina ha encontrado regularidad en los resultados durante el cierre del campeonato, pero su funcionamiento no ha estado exento de dificultades. Pese a mantenerse en la cima, todavía debe demostrar que puede sostener su mejor versión durante un encuentro completo.

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“Dentro de la irregularidad que ha tenido el torneo y, sobre todo, todos los candidatos, el cerrar fuerte como lo está haciendo Cruz Azul, por lo menos en cuanto a resultados… Tú sabes que nos toca seguir muy de cerca al equipo de Huiqui y es un equipo que tal vez no haya tenido un partido en la temporada que digas: ‘Ah, caray, si el equipo juega así en la Fiesta Grande, probablemente sea campeón’. Siempre ha tenido lagunas en los partidos, esa es la realidad. Ha combinado buenos momentos con algunos bachecitos, que es lo que deja esa duda entreabierta”.

El encuentro contra Guadalajara ofrecerá una última prueba antes de los cuartos de final. Además del primer puesto, los celestes tendrán la oportunidad de reforzar su candidatura al bicampeonato frente a uno de sus principales competidores.

“Yo creo que el partido del sábado puede cambiar mucho la narrativa de cara a la Fiesta Grande, porque si Chivas le gana y queda primero o segundo, insisto, depende de lo que pase con el juego de Tigres-América, seguramente la narrativa pueda cambiar. Pero de Cruz Azul salir avante y de la mano del resultado, incluso ya jugando con la fecha a su merced, porque va a ser el último partido de la jornada 17, creo que sí se enfila como el candidato”.

Chivas, una rivalidad con cuentas pendientes en la Liguilla

El enfrentamiento del domingo 22 de noviembre también estará marcado por los antecedentes recientes entre ambos clubes. Cruz Azul eliminó a Guadalajara en las últimas dos Liguillas, incluida la serie recordada por el penal fallado de Chicharito Hernández.

“Sí se antoja, es un muy buen juego. Más allá de que estará el liderato de por medio, habrá que depender también de lo que suceda con Tigres-América para definir esos primeros tres puestos. Sin duda, además de ser un gran partido desde lo futbolístico, desde lo táctico, también hay cuentas pendientes entre cruzazulinos y Chivas, porque si recordamos, en las últimas dos Liguillas La Máquina fue quien dejó eliminado al Rebaño, el último en semifinales, el torneo previo en cuartos de final con aquel penal tan recordado que termina volando el Chicharito sobre la hora”.

Amaury García y Andrés Montaño, las piezas fundamentales de Cruz Azul

Al elegir a los jugadores más importantes para las aspiraciones del equipo, el exgoleador destacó a Amaury García por su versatilidad defensiva y la posibilidad de fortalecer el mediocampo junto a Erik Lira.

“Te voy a mencionar uno que tal vez no tiene tantos reflectores encima, pero que para mí, desde que regresó, porque anduvo lesionado en la primera parte del torneo, se volvió una pieza fundamental y es Amaury García. Ante la baja de Ditta lo ha estado utilizando Huiqui como stopper, como tercer central cargado hacia la banda derecha. Yo creo que ahora, con el regreso de Ditta, ya teniéndolo al 100%, él va a ser el líbero. Y esa combinación de García de líbero y Erik Lira en el centro del campo, a Cruz Azul no tengo ninguna duda que le va a dar muy buenos frutos. Para mí es un bastión vital en el sector defensivo”.

En ataque, Andrés Montaño aparece como uno de los futbolistas que más ha contribuido a la recuperación celeste. El mediocampista superó una lesión de ligamentos cruzados y recuperó protagonismo después de los ajustes realizados por Huiqui durante la segunda mitad del torneo.

“De mitad de cancha para adelante, hoy es imposible no hablar de Montaño con el cierre que está teniendo. Un chico que llegó con muy buenos pergaminos a Cruz Azul, con una expectativa muy grande, incluso habiéndole dado la 10. Llegó esa lesión de ligamentos cruzados, estuvo relegado, le costó el regreso, la puesta a punto y hoy, después de que Huiqui empezó a mover un poquito las piezas, Montaño fue sin duda una de las piezas que hizo que este equipo repunte”.

El regreso de los jugadores lesionados también aumentará la competencia interna por los puestos titulares, particularmente en un mediocampo que cuenta con varias alternativas.

“Cuando estén todos sanos, cuando estén todos al 100, Huiqui va a tener un gran problema, porque si lo tiene que hacer en el centro del campo a Palavecino, a Charly, a Paradela, a Montaño, a Rotondi, bueno, son problemas lindos de cara a la Liguilla. El hecho de que Montaño haya dado ese pasito al frente, yo no tengo ningún tipo de duda de que a La Máquina le va a aportar, y sobre todo por el momento que vive, incluso siendo llamado a selección y habiendo tenido minutos en el Gigante frente a Jamaica”.

“No le tiembla el pulso”: Tito Villa respalda a Joel Huiqui

Joel Huiqui afronta su primera campaña completa al frente de Cruz Azul después de conquistar el título en su séptimo partido al mando. Su corta experiencia en Primera División y las exigencias de una institución acostumbrada a competir por campeonatos han acompañado las evaluaciones sobre su trabajo.

“Es un chico que ni siquiera tiene 30 partidos en Primera, no sé si llegó a los 30 todavía. Tiene muy pocos partidos dirigidos en Primera División y sabemos que el banquillo en un equipo tan grande siempre tiene los reflectores puestos. Joel inició con dos pies derechos, no con uno, porque en siete partidos ya levantó su primer título”.

La gestión del técnico también ha implicado realizar modificaciones en una plantilla construida para competir en distintos torneos. Villa destacó la confianza institucional y el carácter mostrado por el entrenador para tomar decisiones.

“Creo que hay que darle tiempo. Lo han arropado muy bien a Joel, la institución le ha traído gente de experiencia, jerarquía, incluso parte del cuerpo técnico que estuvo anteriormente con Martín Anselmi, más gente que escogió el mismo Joel para que lo apoyen. A mí me da gusto porque es un chico que también ha venido camellándola desde abajo, ha pasado prácticamente por todas las categorías inferiores de Cruz Azul”.

“Yo creo que lo ha hecho bien. A mí me gusta que no le tiembla el pulso, que cuando le tiene que mover, le mueve. Después no sé si será consensuado el tema o no, pero tiene lo que hay que tener para estar en un banquillo de esta magnitud: personalidad”.

Gudiño por encima de Mier: la elección para la portería

Una de las decisiones pendientes para la Liguilla es la titularidad en la portería. Andrés Gudiño y Kevin Mier han alternado participaciones durante la recta final, con características distintas que ofrecen alternativas al cuerpo técnico.

“Gudiño, aunque no sabemos qué va a pasar porque después de esos movimientos que mencionaba, que se vinieron frente a Juárez, Gudiño tuvo tres partidos espectaculares. Creo que fue contra León donde regresó Mier, que nadie entendía por qué. ¿Por qué regresó Mier si a fin de cuentas Gudiño venía haciendo las cosas muy bien? Se entendió que está la competencia interna y que va a ver Huiqui, de cara a la Liguilla, quién responde mejor en esta recta final”.

“Yo quiero ver ahora que empiece la Fiesta Grande por quién se va a decantar, pero yo en lo particular creo que debajo de los tres palos me gusta más Gudiño. Tal vez después ya con el juego de pies, la protección por detrás de la línea defensiva, es un tipo que tiene mucho más salida Mier. Pero a mí me gustan los porteros que te salvan debajo de los tres palos, no tanto los que juegan bonito con los pies o los que juegan de líbero”.

Iván Alonso y la estabilidad que recuperó Cruz Azul

Más allá del trabajo de Huiqui, el exjugador reconoció la gestión deportiva encabezada por Iván Alonso, bajo la cual Cruz Azul ha recuperado protagonismo en la Liga MX y ha logrado mantener una base competitiva pese a los cambios de entrenador.

“Da gusto que desde la llegada de Iván Alonso este barco se haya estabilizado, como quien dice. Porque más allá de los títulos, que en su gestión ahí está el de la Concacaf, la séptima de la Conca y la décima, no podemos dejar de decir que Cruz Azul siempre ha estado peleando, ha estado ahí. El venir también de un bicampeonato de esta tabla general habla de cierta estabilidad, de cierta consistencia, algo que no es fácil”.

“Ha habido inversión, sí ha habido inversión y mucha, pero también el hecho de manejar a los entrenadores que ha tenido con un cierto perfil, con una cierta idea, me parece que no solamente me tiene contento a mí, lo tiene muy contento, muy ilusionado al aficionado cruzazulino. Iván Alonso ha hecho realmente muy bien las cosas desde su llegada, me parece que de eso no hay ningún tipo de duda”.

Cruz Azul visitará a Guadalajara este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, después de conocer el resultado entre Tigres y América. Una victoria le permitirá cerrar la fase regular como líder general y disputar toda la Liguilla con la ventaja de recibir los encuentros de vuelta en casa.