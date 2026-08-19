Cobán Imperial vs Antigua GFC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue el partido entre Cobán Imperial y Antigua GFC por la segunda jornada del Torneo Apertura de Guatemala.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial vs Antigua GFC! Los Príncipes Azules reciben a los Coloniales en el duelo pendiente de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro puede modificar la clasificación y será una nueva oportunidad para ambos equipos de sumar en el campeonato.
Cobán Imperial llega con cuatro puntos y se encuentra en el octavo puesto de la tabla. El conjunto de Ramiro Cepeda acumula una victoria, un empate y una derrota en sus tres presentaciones. Después de igualar 1-1 ante Malacateco y perder 2-0 contra Municipal, los Príncipes Azules consiguieron su primer triunfo del torneo al derrotar 3-2 a Mixco. Ahora buscarán aprovechar nuevamente su estadio para escalar posiciones.
Antigua GFC, en tanto, suma seis unidades y ocupa el quinto lugar, aunque solamente ha disputado dos partidos. El equipo de Mauricio Tapia comenzó el Apertura con victorias sobre Marquense y Guastatoya, ambas en el Estadio Pensativo, para mantener el puntaje perfecto. En el plano internacional, la situación fue distinta: los Coloniales quedaron fuera de la Copa Centroamericana después de perder ante Alianza, Real Estelí y Marathón. Frente a Cobán, buscarán volver a enfocarse en la competencia local.
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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Antigua GFC hoy miércoles 19 de agosto de 2026?
El encuentro entre Cobán Imperial y Antigua GFC será el miércoles 19 de agosto a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.
Alineaciones del Cobán Imperial vs Antigua GFC para la jornada 2, al momento
Cobán Imperial no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Antigua GFC no tendrá disponible a Agustín Maziero, expulsado por doble amonestación en el partido ante Guastatoya. Se estima que Ramiro Cepeda y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.
- Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Byron Leal; Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.
- Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, Guillermo Carbonell, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, Allan García, Iván Mora; William Fajardo, José Franco y Kevin López. DT: Mauricio Tapia.
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Antecedentes del Cobán Imperial vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala
Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Antigua GFC:
- 8 de marzo de 2026 | Antigua GFC 2-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026
- 21 de enero de 2026 | Cobán Imperial 5-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026
- 5 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025
- 31 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025
- 10 de mayo de 2025 | Antigua GFC 4-0 Cobán Imperial | Semifinales Torneo Clausura 2025