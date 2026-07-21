Quiñones cuestiona decisión de Javier Aguirre: “Se equivocó el viejo”

El atacante dejó claro que no le agrado salir de cambio en el duelo ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, partido en el que terminaron por ser eliminados

Quiñones terminó como el mejor anotador del Tri en el mundial en casa | Reuters

La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando reacciones. Ahora, se filtró una opinión de Julián Quiñones, quien habló sobre una de las decisiones más comentadas del partido ante Inglaterra. El delantero mexicano reveló su molestia por haber salido de cambio en la parte final del encuentro y consideró que Javier Aguirre tomó una decisión equivocada al retirarlo del terreno de juego.

Las declaraciones del atacante surgieron durante una conversación con su tatuador, material que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En la charla, Quiñones recordó el momento en el que fue sustituido al minuto 81 del duelo frente al conjunto europeo, cuando México buscaba mantenerse en la pelea por avanzar a los cuartos de final del torneo.

Ante el comentario de su tatuador sobre su salida del partido, quien cuestionó por qué habían retirado al goleador del equipo, Quiñones respondió con una frase dirigida al entrenador mexicano. “Se mamó. Se equivocó el viejo”, expresó el delantero al referirse a la decisión de Javier Aguirre de enviarlo al banquillo.

Quiñones había sido titular en el encuentro contra Inglaterra y abandonó el campo para darle entrada a Guillermo Martínez. Antes de su salida, el atacante había marcado el primer gol de México al minuto 42, una anotación que permitió al conjunto nacional recuperar opciones después de que los ingleses tomaran ventaja en el marcador.

Durante la Copa del Mundo 2026, Julián Quiñones fue uno de los principales referentes ofensivos del Tricolor. El delantero marcó cuatro goles en el torneo: ante Sudáfrica en el partido inaugural, frente a Chequia en la fase de grupos, contra Ecuador en los dieciseisavos de final y ante Inglaterra en los octavos.

Esa producción ofensiva permitió que Quiñones igualara una marca histórica dentro del tricolor. Con cuatro anotaciones en Copas del Mundo, alcanzó los registros de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández, quienes también consiguieron esa cantidad de goles con el representativo nacional en el torneo internacional, aunque en diferentes ediciones.

Las palabras del delantero se suman al análisis posterior de la participación mexicana en el Mundial 2026, donde el equipo quedó eliminado tras perder 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. La sustitución de Quiñones continúa como uno de los temas alrededor de aquel partido, ahora con la postura del propio futbolista sobre la decisión tomada por Javier Aguirre.

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