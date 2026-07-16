Después de 4,470 días, los Potros de Hierro dejan de mirar la Liga MX desde abajo

Publicado por Redacción Claro Sports

El histórico club azulgrana regresa a la Liga MX tras una larga espera y un camino lleno de obstáculos

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La afición ya deposita su confianza en un técnico con experiencia | Imago7

Hay regresos que trascienden los resultados. El de Atlante es uno de ellos. Después de 4,470 días lejos de la Liga MX, los Potros de Hierro vuelven al máximo circuito del fútbol mexicano, el lugar donde escribieron gran parte de su historia y donde muchos consideran que nunca debieron dejar de estar.

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