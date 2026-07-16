¡Reestreno inminente! Rafael Santos Borré, convocado con River Plate para duelo frente a Aldosivi

El colombiano regresa al Millonario con altas expectativas, después de haber transitado por Alemania y Brasil.

Rafael Santos Borré con Internacional / Reuters

En medio de un agitado mercado de fichajes que todavía no termina, River Plate se alista para afrontar si primer partido del semestre. Estará midiéndose a Aldosivi en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El duelo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta de este viernes será la oportunidad para observar caras nuevas, aunque algunas son inminentes.

Es el caso del colombiano Rafael Santos Borré, quien ha regresado al Millonario con la consigna de emular los grandes momentos de su primera etapa, los cuales lo encumbraron como uno de los atacantes más letales que haya pasado por el club de Núñez. El atacante fue incluido dentro de la lista de 20 convocados por Eduardo Coudet y las probabilidades de ver su reestreno son altas.

Además del cafetero, el cuerpo técnico citó a otros tres jugadores que suelen jugar como centrodelanteros: el juvenil Joaquín Freitas, Facundo Colidio y el también retornado Lucas Beltrán. Dependiendo de lo que haya observado Coudet en la pretemporada, se espera que Borré pueda ser titular o sea opción para remplazar un elemento en ataque durante el segundo tiempo.

Aunque no fue llamado por la Selección Colombia para el Mundial 2026, el goleador cafetero es uno de los nombres que mayor expectativa genera genera en el Millonario. Tras su salida como gran figura a mediados de 2021, Borré partió hacia el Eintracht Frankfurt, donde ganó la UEFA Europa League en 2022. Después pasó al Werder Bremen y regresó a Sudamérica para militar con Internacional de Porto Alegre, club en el que jugaba desde 2024.

Uno de los rótulos de más peso del delantero es ser el máximo goleador durante los ocho años de la primera etapa de Marcelo Gallardo como estratega de River Plate. Fueron 55 anotaciones, superando por una los registros de Julián Álvarez. El Más Monumental ya lo vio coronarse campeón de la Copa Libertadores 2018 en la final contra Boca Juniors, la Recopa Sudamericana 2019 y las ediciones de Copa Argentina 2017 y 2019, años en que también levantó la Supercopa del país.

Lo sucedido con Borré en la convocatoria de Colombia para el Mundial fue una verdadera sorpresa. Si bien Néstor Lorenzo lo había tenido a lo largo del proceso en la Eliminatoria, decidió dejarlo por fuera. Ahora que ha vuelto a una ciudad que le sienta tan bien como Buenos Aires, se espera que empiece a mostrar sus buenas condiciones para volver a ganar un espacio en la plantilla de la Tricolor.

River viene de perder la final de la Liga Argentina y está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque lo habitual es ver al equipo de la banda cruzada compitiendo en Libertadores, la ilusión por conseguir otro trofeo continental para las amplias vitrinas está por todo lo alto. El sorteo determinó que el rival a enfrentar saldrá de la llave de repechaje entre Caracas y Santa Fe.

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