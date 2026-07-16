¡Adiós Fan Fest CDMX! Con concierto de Merenglass en el Zócalo despiden el Mundial 2026

La Plaza de la Constitución será escenario de un concierto gratuito que pondrá ritmo al cierre de la fiesta futbolera

Merenglass cerrará las actividades en el Fan Fest | REUTERS/Seila Montes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por llegar a su desenlace y la Ciudad de México prepara una última celebración para los miles de aficionados que siguieron el torneo desde el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino. Antes de la gran final entre España y Argentina, la Plaza de la Constitución será escenario de un concierto gratuito que pondrá ritmo al cierre de la fiesta futbolera.

Tras más de un mes de actividades, transmisiones en vivo y eventos para locales y turistas, el Fan Fest se despedirá con la presentación de Merenglass, agrupación que ha acompañado durante décadas las celebraciones en México. El espectáculo se realizará dos días antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Final del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Merenglass en el Fan Fest CDMX?

El concierto de Merenglass se llevará a cabo el viernes 17 de julio de 2026 a las 15:00 horas en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, con entrada completamente gratuita.

La presentación formará parte de las actividades organizadas para despedir el Mundial 2026, que convirtió a la capital mexicana en una de las principales sedes de la Copa del Mundo. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente completamente futbolero antes del desenlace del torneo.

La agrupación, encabezada por Ramón Glass, interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “La mujer del pelotero”, tema que se ha convertido en un clásico de las fiestas en México. Originarios de República Dominicana, Merenglass alcanzó gran popularidad en el país desde la década de los noventa y mantiene una estrecha relación con el público mexicano.

Con este concierto concluirán las actividades musicales del Fan Fest, que durante varias semanas reunió a miles de aficionados para seguir los partidos, convivir y disfrutar de distintas expresiones culturales relacionadas con la Copa del Mundo.

España vs Argentina: ¿Cuándo y a qué hora es el juego de la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el New York-New Jersey Stadium, donde España y Argentina buscarán conquistar el título de la Copa del Mundo.

España llega a este encuentro después de eliminar a Francia en las semifinales, mientras que Argentina consiguió su boleto tras remontar a Inglaterra en Atlanta. El duelo reunirá a dos de las selecciones con mejor rendimiento del torneo y definirá al nuevo campeón mundial.

La ceremonia previa al partido también contará con un espectáculo musical de talla internacional. Entre los artistas anunciados para la final destacan Shakira, Justin Bieber, Madonna y Coldplay, quienes participarán en el show preparado para el cierre del torneo.

Con el concierto de Merenglass en el Zócalo y la esperada final entre España y Argentina en Nueva Jersey, la Copa del Mundo 2026 pondrá punto final a una edición histórica que tuvo a México como una de sus sedes principales y que dejó una intensa actividad para millones de aficionados durante poco más de un mes.

Te puede interesar: