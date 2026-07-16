¿Quién será campeón del Apertura 2026? Cruz Azul manda en los momios, pero dos gigantes amenazan su corona

Cruz Azul iniciará la defensa de su corona como favorito para el Apertura 2026 de la Liga MX, seguido por Toluca y América según los primeros momios

Cruz Azul se coronó en el Clausura 2026 | Imago7

Cruz Azul comenzará el Apertura 2026 de la Liga MX como el principal favorito para conquistar el campeonato, al menos de acuerdo con los primeros momios publicados antes del inicio del torneo. La Máquina aparece por encima de Toluca, América, Chivas y Pumas después de coronarse en el Clausura 2026 y mantener a Joel Huiqui al frente del equipo cementero.

Los momios de Caliente colocan al conjunto celeste en +400, una cuota que representa una probabilidad implícita cercana al 20 por ciento. Toluca y América comparten el segundo lugar con +500, equivalente a 16.7 por ciento, mientras que Guadalajara aparece con +600 y una estimación de 14.3 por ciento. Estas cifras pueden cambiar conforme avance la competencia y se modifiquen las plantillas.

La condición de campeón vigente es el principal argumento que respalda a Cruz Azul. El equipo cementero conquistó su décimo título de liga después de superar 2-1 a Pumas en la final del Clausura 2026, con una remontada en Ciudad Universitaria y un gol de Rodolfo Rotondi durante el tiempo agregado. La coronación también representó su primer campeonato de Liga MX desde 2021.

La continuidad de Huiqui ofrece otro elemento a favor. El entrenador mexicano asumió el cargo durante la recta final del torneo anterior y consiguió responder en la Liguilla, donde Cruz Azul mostró capacidad para competir en eliminatorias de ida y vuelta. Esa experiencia reciente coloca al equipo como la referencia inicial, aunque deberá demostrar que puede sostener el rendimiento durante las 17 jornadas.

Sin embargo, el campeón todavía enfrenta interrogantes en la conformación de su plantilla. Mauro Zaleta es una de las bajas confirmadas, mientras que Erik Lira, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Gabriel Fernández han aparecido relacionados con posibles movimientos. Alan Montes y Juan José Calero participaron en la preparación, pero su situación contractual y registro todavía debían completarse antes del arranque.

Toluca es uno de los equipos con mayores posibilidades de quitarle el favoritismo a Cruz Azul. Los Diablos Rojos aparecen con +500 y llegan después de conquistar la Concacaf Champions Cup 2026. La directiva mantuvo a Antonio Mohamed y aseguró la continuidad de futbolistas como Everardo López, Fernando Arce y Hugo González para conservar parte de la base utilizada durante el semestre anterior.

América tiene el mismo momio que Toluca y también se encuentra entre los principales aspirantes. Las Águilas comenzarán un nuevo proceso con Guillermo Almada y conservarán una base encabezada por Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Érick Sánchez y Raphael Veiga. La capacidad del técnico para establecer rápidamente su modelo será determinante en la pelea por los primeros puestos.

Detrás de los tres candidatos principales aparece Chivas con +600. El Guadalajara tiene una probabilidad implícita de 14.3 por ciento y busca terminar con una sequía de liga que comenzó después de su campeonato del Clausura 2017. Su posición en los momios lo coloca por delante de Pumas, Pachuca, Tigres y Monterrey, aunque deberá trasladar esa expectativa a la fase regular.

Pumas figura con +700, equivalente a 12.5 por ciento, después de disputar la última final. El conjunto universitario cambió de entrenador con la llegada de Esteban Solari y reforzó su plantel con Sebastián Córdova, Víctor Arteaga y Cristian Calderón. La salida de Efraín Juárez modificó el proyecto, pero el subcampeonato mantiene al club dentro del grupo de aspirantes.

Pachuca y Tigres aparecen con +800, mientras que Monterrey parte con +1200. Las cuotas otorgan a Tuzos y felinos una probabilidad teórica de 11.1 por ciento, frente al 7.7 por ciento de Rayados. Aunque se encuentran por debajo de los primeros lugares, sus plantillas y experiencia en fases finales impiden descartarlos antes del inicio de la competencia.

El Apertura 2026 comenzará con la jornada 1 entre el 16 y el 18 de julio, con Cruz Azul visitando al Atlético de San Luis en la primera jornada. El formato incluirá 17 fechas de fase regular y una Liguilla, por lo que el título no dependerá únicamente de terminar en los primeros lugares, sino de responder en las eliminatorias. Cruz Azul inicia como favorito, pero Toluca y América se encuentran lo suficientemente cerca para cambiar el panorama.

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