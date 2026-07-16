Liga MX cumple 30 años de torneos cortos: campeones, dinastías y goleadores mexicanos

Toluca es el equipo que más títulos ha ganado en esta época, Cruz Azul el vigente campeón y la Hormiga el último campeón de goleo mexicano

La Liga MX celebra 30 años de torneos cortos. | Imago 7

La Liga MX está por alcanzar tres décadas bajo el formato de torneos cortos. El próximo 9 de agosto se cumplirán 30 años del comienzo del Invierno 1996, campeonato que modificó la estructura de la Primera División y abrió la posibilidad de coronar a dos clubes durante una misma temporada futbolística.

El aniversario llegará en el arranque del Apertura 2026, certamen que comenzará este jueves 16 de julio y tendrá a Cruz Azul como campeón defensor. La Máquina conquistó el Clausura 2026 y se convirtió en el monarca número 60 dentro de esta modalidad, considerando que el Clausura 2020 quedó cancelado por la pandemia.

Desde aquel Invierno 1996, la competencia ha utilizado las denominaciones Invierno y Verano, Apertura y Clausura, además de los nombres Bicentenario y Guard1anes. En estos 30 años se han disputado 60 torneos terminados y 16 instituciones diferentes han conseguido al menos un campeonato.

Santos Laguna inauguró la lista al conquistar el Invierno 1996. Cruz Azul se quedó con el siguiente torneo de fin de año, mientras que clubes como Toluca, Pachuca, América y Tigres construyeron etapas de dominio que modificaron el orden histórico del fútbol mexicano.

¿Qué equipo ha ganado más títulos en los torneos cortos de la Liga MX?

Toluca encabeza la clasificación de campeonatos obtenidos durante la era de los torneos cortos, con nueve coronas. Los Diablos Rojos llegaron a esa cifra después de ganar el Clausura y el Apertura 2025, un doblete que les permitió superar al América dentro de este periodo.

El primer momento de dominio del conjunto mexiquense ocurrió entre 1998 y 2002. Toluca ganó los torneos Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000 y Apertura 2002. También levantó los trofeos del Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010 antes de volver al primer plano con sus dos campeonatos de 2025.

América ocupa el segundo lugar con ocho títulos, aunque protagonizó la primera racha de tres campeonatos consecutivos dentro del formato. Después de ganar el Apertura 2023 y el Clausura 2024, el equipo dirigido por André Jardine venció a Monterrey en el Apertura 2024 y completó el tricampeonato.

Las Águilas también fueron campeonas en los torneos Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018. Sus ocho coronas se distribuyen en distintas generaciones, pero tres de ellas llegaron dentro del mismo ciclo entre 2023 y 2024.

Pachuca aparece en el tercer puesto con siete campeonatos. Los Tuzos ganaron cuatro títulos entre el Invierno 1999 y el Clausura 2007, etapa en la que se establecieron como uno de los clubes con mayor presencia en las fases finales. Posteriormente sumaron los campeonatos del Clausura 2016 y Apertura 2022.

Tigres y Santos Laguna comparten el siguiente escalón, con seis coronas cada uno. Los universitarios regiomontanos vivieron su principal ciclo entre 2011 y 2019, mientras que Santos repartió sus conquistas entre 1996 y 2018.

Equipos más ganadores en los torneos cortos

Posición Equipo Campeonatos 1 Toluca 9 2 América 8 3 Pachuca 7 4 Tigres 6 4 Santos Laguna 6 6 Monterrey 4 6 Pumas 4 8 Cruz Azul 3 8 Chivas 3 8 León 3 11 Atlas 2 12 Atlante 1 12 Morelia 1 12 Necaxa 1 12 Tijuana 1

Los momentos de dominio en los torneos cortos de la Liga MX

Toluca fue el primer equipo que consiguió mantener una presencia constante en la pelea por el campeonato. Los Diablos ganaron cinco de los nueve torneos disputados entre el Verano 1998 y el Apertura 2002, periodo marcado por futbolistas como José Saturnino Cardozo, Hernán Cristante, Vicente Sánchez y Sinha.

Pachuca también construyó una etapa con resultados sostenidos. Los Tuzos fueron campeones en el Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006 y Clausura 2007. En menos de ocho años pasaron de buscar su permanencia en Primera División a sumar cinco estrellas.

Tigres concentró sus seis campeonatos entre el Apertura 2011 y el Clausura 2019. El equipo dirigido durante gran parte de ese ciclo por Ricardo Ferretti levantó cinco títulos entre 2015 y 2019, con una plantilla que tuvo como referentes a André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y Juninho.

América llevó ese concepto a otro nivel entre 2023 y 2024. El conjunto azulcrema ganó tres torneos consecutivos y se convirtió en el primer tricampeón desde la modificación del formato en 1996. Antes de esa racha, ningún club había conseguido superar los dos títulos seguidos.

Toluca respondió en 2025 con los campeonatos del Clausura y el Apertura. Esa racha lo convirtió en el quinto equipo que enlazó dos coronas bajo esta modalidad y le permitió asumir el primer lugar de la clasificación de títulos en torneos cortos.

¿Qué equipos han sido bicampeones de la Liga MX?

Cinco clubes han conseguido ganar dos torneos consecutivos desde 1996: Pumas, León, Atlas, América y Toluca. La dificultad radica en mantener la base del plantel, superar dos fases regulares y ganar dos Liguillas dentro de un periodo cercano a los 12 meses.

Pumas fue el primero en conseguirlo al ganar el Clausura y el Apertura 2004 bajo la dirección de Hugo Sánchez. León repitió el logro con Gustavo Matosas en el Apertura 2013 y Clausura 2014.

Atlas terminó una espera de 70 años al coronarse en el Apertura 2021 y después defendió el campeonato en el Clausura 2022. Diego Cocca dirigió al conjunto rojinegro durante ambos torneos.

América ganó el Apertura 2023 y el Clausura 2024, pero no se detuvo en el bicampeonato. Las Águilas también conquistaron el Apertura 2024 para transformarse en el único tricampeón de los torneos cortos.

Toluca ingresó a la lista con sus títulos del Clausura y Apertura 2025. Los Diablos fueron el primer equipo que logró dos campeonatos consecutivos después del tricampeonato americanista.

Todos los campeones de los torneos cortos de la Liga MX

Año Torneo y campeón 1996 Invierno: Santos Laguna 1997 Verano: Chivas / Invierno: Cruz Azul 1998 Verano: Toluca / Invierno: Necaxa 1999 Verano: Toluca / Invierno: Pachuca 2000 Verano: Toluca / Invierno: Morelia 2001 Verano: Santos Laguna / Invierno: Pachuca 2002 Verano: América / Apertura: Toluca 2003 Clausura: Monterrey / Apertura: Pachuca 2004 Clausura: Pumas / Apertura: Pumas 2005 Clausura: América / Apertura: Toluca 2006 Clausura: Pachuca / Apertura: Chivas 2007 Clausura: Pachuca / Apertura: Atlante 2008 Clausura: Santos Laguna / Apertura: Toluca 2009 Clausura: Pumas / Apertura: Monterrey 2010 Bicentenario: Toluca / Apertura: Monterrey 2011 Clausura: Pumas / Apertura: Tigres 2012 Clausura: Santos Laguna / Apertura: Tijuana 2013 Clausura: América / Apertura: León 2014 Clausura: León / Apertura: América 2015 Clausura: Santos Laguna / Apertura: Tigres 2016 Clausura: Pachuca / Apertura: Tigres 2017 Clausura: Chivas / Apertura: Tigres 2018 Clausura: Santos Laguna / Apertura: América 2019 Clausura: Tigres / Apertura: Monterrey 2020 Clausura: cancelado / Guard1anes 2020: León 2021 Guard1anes 2021: Cruz Azul / Apertura: Atlas 2022 Clausura: Atlas / Apertura: Pachuca 2023 Clausura: Tigres / Apertura: América 2024 Clausura: América / Apertura: América 2025 Clausura: Toluca / Apertura: Toluca 2026 Clausura: Cruz Azul

¿Qué mexicanos han sido campeones de goleo en los torneos cortos?

Doce futbolistas mexicanos han terminado como líderes de goleo desde el Invierno 1996. El primero fue Luis García, quien marcó 12 tantos con Atlante en el Invierno 1997.

Cuauhtémoc Blanco tomó el relevo con América en el Invierno 1998 y Jesús Olalde encabezó la clasificación con Pumas un año después. Everaldo Begines, delantero de León, fue el máximo anotador del Verano 2000 con 14 goles.

Jared Borgetti es el único mexicano que ha conseguido dos campeonatos de goleo consecutivos en este formato. El delantero de Santos Laguna marcó 17 tantos en el Invierno 2000 y 13 en el Verano 2001.

Después aparecieron Omar Bravo, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Ángel Reyna y Alan Pulido. El título de Pulido en el Apertura 2019 terminó con ocho años sin un mexicano en la primera posición de la tabla de anotadores.

Henry Martín fue campeón en el Clausura 2023, Uriel Antuna compartió el reconocimiento en el Clausura 2024 y Armando ‘Hormiga’ González lo obtuvo con Chivas en el Apertura 2025.

Futbolista Club Torneo Goles Luis García Atlante Invierno 1997 12 Cuauhtémoc Blanco América Invierno 1998 16 Jesús Olalde Pumas Invierno 1999 15 Everaldo Begines León Verano 2000 14 Jared Borgetti Santos Laguna Invierno 2000 17 Jared Borgetti Santos Laguna Verano 2001 13 Omar Bravo Chivas Clausura 2007 11 Javier Hernández Chivas Bicentenario 2010 10 Ángel Reyna América Clausura 2011 13 Alan Pulido Chivas Apertura 2019 12 Henry Martín América Clausura 2023 14 Uriel Antuna Cruz Azul Clausura 2024 8 Armando González Chivas Apertura 2025 11

José Cardozo conserva el récord de goles en un torneo corto

La marca individual de anotaciones pertenece a José Saturnino Cardozo. El delantero paraguayo consiguió 29 goles durante la fase regular del Apertura 2002 con Toluca, cifra que no ha podido ser igualada.

En aquel torneo se disputaron 19 jornadas, dos más que las 17 establecidas en el formato actual. Cardozo participó en los 19 encuentros y terminó con un promedio de 1.53 anotaciones por partido durante la fase regular.

La campaña terminó con el campeonato de Toluca, que venció a Morelia en la final. Cardozo combinó de esa manera el título de goleo con el trofeo de Liga en uno de los periodos de mayor producción ofensiva registrados en el fútbol mexicano.

Cruz Azul comienza la defensa del título en el Apertura 2026

El Apertura 2026 comenzará este jueves 16 de julio, cuando se escriba un capítulo más de la etapa iniciada tres décadas atrás. Cruz Azul llegará como campeón vigente después de conquistar el Clausura 2026, su tercera corona dentro de los torneos cortos.

La Máquina había terminado con una espera de más de 23 años al ganar el Guard1anes 2021. Cinco años después volvió a levantar el trofeo y ahora intentará incorporarse a la lista de equipos que consiguieron dos campeonatos consecutivos.

El torneo también marcará el camino hacia el aniversario exacto del formato. El 9 de agosto de 2026 habrán transcurrido 30 años desde el comienzo del Invierno 1996, una modalidad que produjo dinastías, rompió sequías y modificó la manera de definir al campeón del fútbol mexicano.

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