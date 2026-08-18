¿Dónde quedó el ‘LamborHuiqui’? Cruz Azul se desmorona en defensa

Cruz Azul atraviesa un arranque marcado por errores defensivos: solo dejó su portería en cero una vez en ocho partidos oficiales del semestre

La defensa traiciona a Cruz Azul y ya le cuesta puntos y eliminaciones. Imago 7

La defensa de Cruz Azul se ha convertido en uno de los principales problemas del equipo de Joel Huiqui durante el arranque del Apertura 2026. La Máquina recibió gol en siete de sus primeros ocho partidos oficiales del semestre entre Liga MX, Campeón de Campeones y Leagues Cup, con 12 tantos en contra. El único encuentro en el que mantuvo el arco en cero fue ante Philadelphia Union.

Los errores atrás ya tuvieron consecuencias deportivas. Cruz Azul recibió dos goles de Atlético de San Luis, uno de Puebla y tres de Atlante en las primeras fechas de Liga MX; además, Chicago Fire le marcó dos en la Leagues Cup y Xolos volvió a castigarlo con un 2-1. Pese a que el equipo suma 15 goles a favor, la fragilidad defensiva le ha costado puntos y también influyó en su eliminación del torneo binacional. LEE LA NOTA COMPLETA

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