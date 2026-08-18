Jhon Córdoba, recuperado tras su lesión muscular en la Copa del Mundo

El delantero ya está habilitado para afrontar el próximo partido con el Krasnodar de Rusia.

Jhon Córdoba en la Selección Colombia | IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

Los problemas físicos ya pasaron para Jhon Córdoba. El delantero fue una de las principales ausencias en el partido clave de la Selección Colombia, ante Suiza, que le costó su eliminación en octavos de la Copa del Mundo. La falta de gol fue uno de los mayores inconvenientes de la ‘Tricolor’.

Apenas jugó siete minutos ante Ghana, en dieciseisavos, hasta que sintió un pinchazo que le obligó a abandonar el campo de juego. Un desgarro en el aductor de su pierna izquierda lo alejó durante más de un mes. Ahora bien, ya parece estar completamente recuperado para volver al ruedo.

Córdoba recientemente estuvo activo por el devastador terremoto que golpeó al país. Su natal Istmina quedó golpeada, por lo que envió donaciones para apoyar a todos los damnificados días después del sismo. Fue alguno de los futbolistas de la Selección Colombia que se pronunciaron al respecto.

MÁS INFORMACIÓN: Jhon Durán aporta con gol en la paliza del Benfica ante el Casa Pia

Jhon Córdoba, listo para volver

En efecto, el delantero ya está entrenando a la par con sus compañeros del Krasnodar. Subió una historia a su Instagram donde hace trabajos de balón, a toda intensidad, y aparentemente sin ningún problema físico. Todo está listo para volver al ruedo, recordando que en algo más de un mes serán los primeros juegos post Mundial de la Selección.

Jhon Córdoba sigue preparando 🫡 la temporada con Krasnodar y recientemente se le vio entrenado 💪🏾 #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴⚽



📱: JHON CÓRDOBA pic.twitter.com/CjgCPuoqPW — Gol Caracol (@GolCaracol) August 17, 2026

El Krasnodar lo espera, aunque no ha tenido mayores problemas en materia de resultados. La escuadra dirigida por Murad Musaev lleva puntaje perfecto, con 12 puntos de 12 posibles y un total de nueve goles anotados. Todo indica que volverá entre miércoles y domingo.

Este 19 de agosto, visitará al Dinamo de Moscú por la fecha 2 de la Copa de Rusia en el grupo B. Cuatro días más tarde, el 19, hará lo propio fuera de casa contra el Dynamo Makhachkala por Liga. El retorno de Córdoba a las canchas no saldrá de esas dos opciones.

De este modo, el delantero vuelve a entrar en la baraja de opciones. Se espera recambio con algunos nombres emergentes que no hayan asistido a la Copa del Mundo. Pareciera que, para Néstor Lorenzo, Córdoba sea un hombre fijo al formar parte del proceso hasta la fecha.

Te puede interesar: