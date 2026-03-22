Efraín Juárez resaltó la importancia del triunfo ante América: “Son partidos que no se pueden perder”

Aseguró que el triunfo para los suyos es justo tras ver el rendimiento de sus jugadores. Evitó hablar del trabajo de los árbitros y del VAR

Juárez durante el encuentro ante América por la jornada 12 | Imago7

Pumas se llevó el Clásico Capitalino ante América en la jornada 12 del Clausura 2026, resultado que dejó sensaciones positivas en el equipo universitario y que fue valorado por su técnico, Efraín Juárez, tras el encuentro. El estratega reconoció que el desempeño del equipo en este partido sí estuvo alineado con la idea que busca implementar dentro del campo.

“Reconozco que la semana pasada no fueron las formas de lo que yo quería expresar de lo que se vio en la cancha. Hoy ver la manera en la que se comporta el equipo a lo mejor muchas veces sin mala intención uno se expresa y lo saca de adentro del corazón”, señaló Juárez, al referirse al cambio mostrado por su plantel.

El técnico también fue claro al hablar sobre su postura respecto al arbitraje, dejando en claro que no suele responsabilizar a los silbantes por los resultados. “Nunca hablo de los árbitros ni cuando ganó ni cuando pierdo, también tengo la valentía de reconocer cuando el equipo no jugó bien y no echar la culpa a los árbitros”, expresó.

En lo futbolístico, Juárez destacó la propuesta que presentó su equipo, especialmente con el planteamiento ofensivo. “Hoy sí me gustó el equipo, la agresividad de poner tres delanteros que no es fácil porque no hay equipos en el futbol mundial que te jueguen con tres delanteros de inicio pero era el momento de ver de que estamos hechos y hoy somos justos vencedores”, comentó.

El entrenador también resaltó la importancia del triunfo ante América, al tratarse de un partido con carga especial para la institución. “Tres puntos más contra un rival que sabemos lo que significa para nosotros un clásico. Lo he vivido en las dos instituciones y sé lo que se piensa del otro lado cuando se viene Pumas. Son partidos que no se pueden perder”, apuntó.

Finalmente, Juárez habló sobre Keylor Navas, reconociendo el trabajo de la directiva para mantenerlo en el equipo y su aporte dentro del grupo. “La Directiva ha hecho un esfuerzo importante para retenerlo y para nosotros y yo como Técnico tener ese tipo de jugadores de jerarquía que ayude dentro y fuera de la cancha nos hace más fácil el trabajo”, concluyó.

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