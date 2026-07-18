¡Es cuestión de tiempo! Erik Lira asegura que jugará en Europa

El futbolista de la Máquina tuvo minutos ante San Luis en la jornada 1 de la Liga MX y sólo espera noticias para anunciar su futuro en el Viejo Continente

Erik Lira, cerca de emigrar a Europa. | Imago 7

Erik Lira confirmó que su siguiente paso profesional apunta al fútbol de Europa después de su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026. El mediocampista de Cruz Azul aseguró que planea continuar su carrera fuera de la Liga MX, aunque no reveló el club ni la liga en la que podría jugar.

La declaración ocurrió durante una entrevista con el creador de contenido Robegrill, quien le preguntó si se marcharía al fútbol europeo para la próxima temporada. Lira respondió de forma directa: “Sí me voy a ir a Europa, hermano. El destino no lo sé, pero la próxima la grabamos en otro lado”.

Sus palabras abrieron la posibilidad de que deje Cruz Azul durante el presente mercado de fichajes, posterior a la Copa del Mundo. Sin embargo, hasta el momento no existe información sobre un acuerdo, una negociación avanzada o una oferta aceptada por la directiva celeste.

Cruz Azul aún no recibe una oferta formal por Erik Lira

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, señaló que el club está dispuesto a escuchar propuestas que permitan al futbolista buscar una oportunidad fuera de México. No obstante, aclaró que cualquier operación dependerá de que un equipo presente una oferta formal.

“Nos encantaría a todos nosotros que pudiera cumplir su sueño, pero eso está por verse. El equipo que esté interesado en él que presente una oferta formal para que él pueda negociar”, explicó el técnico celeste, después del triunfo 3-2 sobre el Atlético de San Luis.

Lira todavía forma parte de la plantilla de Cruz Azul y tuvo actividad en el inicio del Apertura 2026. El mediocampista disputó 76 minutos en la remontada contra los potosinos antes de dejar su lugar a Andrés Montaño, señal de que continúa dentro de los planes deportivos mientras se define su futuro.

Erik Lira mantiene su objetivo de llegar al fútbol europeo

La posible salida se presenta después de su participación con México en el Mundial 2026, torneo en el que sumó minutos dentro del esquema de Javier Aguirre. Su actuación con la selección y su continuidad en Cruz Azul lo colocaron entre los jugadores mexicanos que podrían buscar un traspaso al extranjero tras la competencia.

Por ahora, el único elemento confirmado es la intención expresada por el propio jugador. No existe un destino anunciado ni una fecha para su salida, por lo que Lira deberá continuar con Cruz Azul hasta que aparezca una propuesta que cumpla con las condiciones del club y del futbolista.

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