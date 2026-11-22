Con un zurdazo al ángulo, Luca Orellano clasificó a Monterrey y dejó a Pumas sin consuelo en CU

Orellano marcó un doblete en CU | Imago7

Luca Orellano firmó una noche para el recuerdo en Ciudad Universitaria. Con dos goles de extraordinaria factura, el argentino se convirtió en el héroe de Monterrey y encabezó la victoria 2-0 sobre Pumas en la última jornada del Apertura 2026, resultado que aseguró la clasificación de Rayados a la Liguilla de la Liga MX. Primero apareció con un zurdazo al ángulo y después sentenció el encuentro con otra genialidad al minuto 90+1. Mientras los regiomontanos celebraron su boleto a los cuartos de final, los universitarios confirmaron el cierre de un torneo de pesadilla ante su propia afición.

Monterrey llegó al Estadio Olímpico Universitario con la obligación de ganar para mantenerse con vida en el campeonato. Sin embargo, el equipo dirigido por Matías Almeyda mostró una postura conservadora durante buena parte del primer tiempo, sin la intensidad que exigía su situación en la tabla. Pumas, matemáticamente eliminado antes del silbatazo inicial, intentó despedirse con dignidad, aunque tampoco encontró la profundidad necesaria para hacer daño. La falta de contundencia y el temor a cometer errores marcaron una primera mitad de pocas emociones, en la que el empate no beneficiaba a los visitantes.

Juninho desperdició las oportunidades más importantes de Pumas antes del descanso, primero con un remate desviado dentro del área y después tras aprovechar una equivocación en la salida de Monterrey, aunque resbaló cuando se disponía a definir. Del otro lado, Keylor Navas evitó la caída de su portería con una gran intervención ante Lucas Ocampos, mientras Orbelín Pineda intentó darle movilidad al conjunto regiomontano. El 0-0 al medio tiempo reflejaba las dificultades ofensivas de ambos equipos, pero principalmente la incapacidad de Rayados para imponer condiciones en un partido que necesitaba ganar.

Luca Orellano aparece con una obra maestra

Matías Almeyda buscó transformar el funcionamiento de Rayados mediante sus modificaciones. Primero recurrió a Óliver Torres antes del descanso y, para el complemento, ordenó los ingresos de Luca Orellano y Jorge Rodríguez en sustitución de César Garza y Diego Rossi. La apuesta permitió que Monterrey encontrara mayor profundidad, especialmente con Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, quien generó una oportunidad para Hugo Cuypers con una jugada individual, aunque el delantero belga desperdició su remate de cabeza. Los visitantes comenzaron a acercarse al gol, pero todavía necesitaban mayor precisión para evitar la eliminación.

¡El golazo de Orellano clasifica a Rayados! | Imago7

La situación se complicó al minuto 58, cuando Carlos Salcedo recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Monterrey con diez futbolistas. Pumas encontró una oportunidad para tomar el control del encuentro, pero Álvaro Angulo desperdició un tiro libre desde la frontal del área y Uriel Antuna tomó una mala decisión al definir una jugada en la que tenía compañeros mejor ubicados. Poco después, Luis ‘Mochis’ Cárdenas protagonizó una atajada a quemarropa ante el propio Angulo, una intervención que mantuvo con vida a Rayados cuando los universitarios parecían acercarse al primer gol.

Entonces apareció Luca Orellano para cambiar por completo la historia del partido. Al minuto 74, el argentino tomó el balón fuera del área y sacó un zurdazo con una comba espectacular que terminó en el ángulo de la portería defendida por Keylor Navas. El guardameta costarricense solamente pudo observar cómo el esférico se incrustaba en su arco. El golazo desató la celebración de Monterrey, que encontraba la ventaja pese a jugar con un hombre menos. La anotación no solamente rompió el empate, sino que colocó provisionalmente a Rayados entre los ocho clasificados a la Liguilla del Apertura 2026.

El encuentro todavía tenía reservados varios episodios de tensión. Al minuto 77, Keylor Navas evitó el segundo gol de Monterrey al ganar un mano a mano frente al ‘Tecatito’ Corona, mientras que cuatro minutos después se produjo una insólita confusión arbitral. Fernando Hernández mostró inicialmente la tarjeta roja a César ‘Chino’ Huerta por equivocación, pero rectificó su decisión y expulsó a Álvaro Angulo, responsable de una falta sobre Orellano. Ambos equipos quedaron con diez futbolistas, aunque Rayados conservaba una ventaja que comenzaba a acercarlo a la clasificación.

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Orellano sentencia a Pumas con otro golazo

Pumas buscó una última reacción, pero volvió a tropezar con sus problemas de definición. Al minuto 85, César ‘Chino’ Huerta dejó atrás a varios defensores mediante una jugada individual, aunque su disparo terminó lejos de la portería de Luis Cárdenas. Y cuando el partido parecía destinado a concluir con una diferencia mínima, Orellano volvió a aparecer al 90+1 para completar su doblete con otra obra de arte. El argentino recorrió la banda ante la pasividad de la defensa universitaria, ingresó al área y sacó un remate con efecto que superó nuevamente a Keylor Navas. El 2-0 definitivo sentenció el triunfo y aseguró la clasificación de Monterrey, que encontró en su futbolista de relevo al gran protagonista de la noche.

La derrota confirmó el fracaso deportivo de Pumas en el Apertura 2026, un semestre que contrastó con el Clausura, cuando los universitarios habían alcanzado la final de la Liga MX. El equipo de Esteban Solari pasó de disputar un campeonato a quedar fuera de la Liguilla, incapaz de sostener el nivel que lo llevó a competir por el título meses atrás. El resultado ante Monterrey dejó nuevas interrogantes sobre el futuro del proyecto auriazul y su falta de contundencia. Para Rayados, en cambio, la noche terminó con la clasificación a los cuartos de final y un héroe inesperado: Luca Orellano, quien ingresó desde el banquillo para firmar dos golazos que transformaron una posible eliminación en una celebración regiomontana.