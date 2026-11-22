Pumas quedó eliminado del Apertura 2026 antes de enfrentar a Monterrey. El equipo de Solari sufrió un desplome ofensivo y defensivo

Los Pumas marcaron menos goles y encajaron más | Claro Sports

Los Pumas de la UNAM quedaron matemáticamente eliminados de la Liguilla del Apertura 2026 sin siquiera disputar su último partido de la fase regular. El equipo dirigido por Esteban Solari dependía de una combinación de resultados para mantenerse con vida, pero los triunfos de sus rivales directos terminaron por sepultar sus aspiraciones antes de recibir a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

La victoria de Tijuana por 1-0 sobre Atlante, sumada a los resultados favorables de Pachuca ante Toluca y León frente a Santos Laguna, dejó al conjunto universitario sin posibilidades de alcanzar los ocho primeros lugares. Los Xolos y los Tuzos llegaron a 25 puntos, mientras que los Esmeraldas alcanzaron 26, cifras inalcanzables para los auriazules.

Pumas llegó a la última jornada ubicado en la undécima posición, con 21 unidades, producto de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas. Incluso con un triunfo ante Rayados, su máximo posible es de 24 puntos, una cantidad insuficiente para disputar los cuartos de final. De esta manera, el encuentro frente a Monterrey perdió su importancia para las aspiraciones universitarias y se convirtió en el cierre de un semestre marcado por la irregularidad.

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La eliminación representa un golpe para una institución que apenas seis meses atrás había recuperado el protagonismo en el fútbol mexicano. Pumas terminó como líder general del Clausura 2026 y alcanzó la final bajo el mando de Efraín Juárez, aunque perdió el título frente a Cruz Azul. Aquella versión del conjunto del Pedregal quedó lejos de lo mostrado durante el segundo semestre del año, ahora con Esteban Solari en el banquillo.

Del liderato a la eliminación: Pumas se desplomó en ataque y defensa

La diferencia entre ambos torneos refleja la transformación deportiva que sufrió Universidad Nacional. En el Clausura 2026, Pumas consiguió 36 puntos después de 17 jornadas, con 10 triunfos, seis empates y solamente una derrota. Aquella campaña le permitió terminar en la cima de la clasificación, mientras que en el Apertura 2026 llegó a su último encuentro con apenas 21 unidades. Incluso ganándole a Monterrey, terminaría con 12 puntos menos que en el campeonato anterior.

El retroceso también quedó reflejado en la producción ofensiva. Pumas pasó de marcar 34 goles en los 17 partidos del Clausura 2026 a registrar solamente 24 anotaciones después de 16 encuentros del Apertura. El promedio descendió de dos goles por partido a 1.5, una caída del 25 por ciento en su efectividad goleadora por encuentro. El equipo perdió continuidad en ataque y dejó de mostrar la capacidad de resolución que lo había convertido en la mejor ofensiva del torneo anterior.

La situación defensiva fue todavía más preocupante. Durante el Clausura, los universitarios recibieron 17 goles en 17 jornadas y terminaron como la segunda mejor defensa del campeonato. En contraste, durante los primeros 16 encuentros del Apertura permitieron 26 anotaciones, nueve más que en toda la fase regular anterior. Su promedio pasó de un gol recibido por partido a 1.63, mientras que su diferencia de goles cayó de +17 a -2.

La falta de resultados en Ciudad Universitaria también terminó por condenar al equipo. Pumas solamente consiguió una victoria en sus primeros ocho encuentros como local, el triunfo de 3-1 sobre León en la jornada 7. Ni siquiera el empate 2-2 frente al América en la penúltima fecha permitió mantener el control de su destino. El conjunto auriazul nunca consiguió sostener el equilibrio entre ataque y defensa, ni recuperar las sensaciones de un equipo que apenas meses atrás había competido por el campeonato.

¿Qué pasará con Esteban Solari tras la eliminación de Pumas del Apertura 2026?

La eliminación coloca nuevamente bajo la lupa el proyecto de Esteban Solari, quien llegó al banquillo universitario para el Apertura 2026 después de la salida de Efraín Juárez. El argentino asumió el reto de mantener el protagonismo de un equipo que venía de disputar una final, pero los resultados estuvieron lejos de las expectativas. Su primer torneo al frente de los auriazules terminará sin participación en la fase final.

Sin embargo, la continuidad de Solari no estaría en riesgo inmediato. De acuerdo con reportes, la directiva universitaria contempla mantener al estratega para el Clausura 2027, incluso si el equipo no conseguía clasificar. El argentino firmó un contrato por dos años, hasta mediados de 2028, aunque ese vínculo no garantiza por sí mismo su permanencia. Hasta el momento no existe un anuncio oficial de su salida.

El propio Solari reconoció durante el torneo que los puntos perdidos como local representaban una deuda importante. Tras el empate frente al América, el entrenador todavía mantenía la esperanza de clasificar, aunque aceptaba que la falta de victorias en casa había complicado el panorama. Esa irregularidad terminó por cobrar factura y dejó al entrenador sin la posibilidad de disputar su primera Liguilla al frente del conjunto universitario.

Ahora, Pumas deberá evaluar el rendimiento de su plantilla y las decisiones deportivas que lo llevaron del liderato general a quedarse fuera de los ocho mejores equipos de la Liga MX. El Clausura 2027 aparece como la siguiente oportunidad para recuperar protagonismo, mientras la directiva tendrá que definir si mantiene su respaldo a Esteban Solari o modifica el proyecto después de un semestre que estuvo lejos de las expectativas generadas por el reciente subcampeonato.