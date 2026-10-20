San Luis vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Atlético de San Luis recibe a Querétaro en una nueva edición del Clásico de la 57; sigue el marcador, goles y las mejores acciones de la jornada 13

El Atlético de San Luis y Querétaro se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Libertad Financiera, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro, conocido como el Clásico de la 57, reúne a dos equipos con distintas necesidades en la clasificación, en una fecha doble que puede modificar las posiciones rumbo a la Liguilla.

Los potosinos llegan en el lugar 15 con 13 puntos, después de empatar 1-1 frente al Toluca, mientras que los Gallos Blancos ocupan la sexta posición con 20 unidades, aunque vienen de sufrir una derrota de 5-0 ante Santos Laguna. Sigue todas las acciones del San Luis vs Querétaro en nuestro MINUTO A MINUTO de Claro Sports, con el resultado en vivo, goles, alineaciones, cambios y las jugadas más importantes del partido.

¿A qué hora juega San Luis vs Querétaro y dónde ver hoy 20 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?

El partido entre Atlético de San Luis y Querétaro comenzará este martes 20 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera, ubicado en San Luis Potosí.

La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+, mientras que en Claro Sports podrás seguir la cobertura del encuentro mediante nuestro minuto a minuto, con las incidencias, goles y el marcador actualizado durante los 90 minutos.

Alineaciones San Luis vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Atlético de San Luis y Querétaro preparan sus alineaciones para el compromiso de la jornada 13. El conjunto potosino buscará aprovechar su condición de local, mientras que los Gallos Blancos intentarán recuperar terreno después de la derrota sufrida en su anterior compromiso.

Las alineaciones oficiales de ambos equipos están pendientes de confirmación y se darán a conocer antes del silbatazo inicial. También se conocerán los jugadores que estarán disponibles como suplentes y las posibles ausencias para este encuentro.

Antecedentes San Luis vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El Clásico de la 57 registra enfrentamientos con resultados favorables para ambos clubes durante los últimos torneos de la Liga MX. Atlético de San Luis ganó el compromiso más reciente por 3-0 en el Clausura 2026, mientras que Querétaro se había impuesto en los dos partidos anteriores.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre San Luis y Querétaro en la Liga MX:

Torneo Partido Resultado Clausura 2026 San Luis vs Querétaro 3-0 Apertura 2025 Querétaro vs San Luis 3-2 Clausura 2025 Querétaro vs San Luis 1-0 Apertura 2024 San Luis vs Querétaro 4-0 Clausura 2024 Querétaro vs San Luis 4-1

En estos cinco antecedentes, Querétaro registra tres victorias y Atlético de San Luis suma dos triunfos, sin empates. El historial reciente refleja que ambos equipos han conseguido resultados importantes cuando se enfrentan, aunque los potosinos se quedaron con la victoria en el último duelo oficial.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

El Atlético de San Luis aparece como ligero favorito para llevarse la victoria ante Querétaro, de acuerdo con los momios de Caliente.mx para el compromiso de la jornada 13. El equipo local cuenta con una cuota de +125, mientras que el triunfo de los Gallos Blancos se ubica en +196.

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