Juárez vs Atlante, en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Juárez y Atlante se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 con la urgencia de sumar puntos para cerrar el torneo

Juárez vs Atlante EN VIVO: minuto a minuto de la Jornada 13. Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Iniciamos con el Juárez vs Atlante de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

FC Juárez y Atlante abren este martes 20 de octubre la jornada 13 del Apertura 2026 con un duelo inédito en la Primera División. Los Bravos llegan en el último lugar de la clasificación con cuatro puntos, una victoria, un empate y 10 derrotas, además de 31 goles recibidos, y ya están eliminados de la pelea por la Liguilla. El equipo fronterizo viene de caer 5-0 ante Cruz Azul y buscará una reacción ante su afición.

Del otro lado, Atlante ocupa el lugar 16 con 11 puntos y necesita sumar para mantener sus aspiraciones de alcanzar la zona de clasificación. Los Potros llegan después de perder 2-1 ante Pumas y tendrán una baja importante en el banquillo: Miguel Herrera fue expulsado en ese encuentro y no podrá dirigir desde la cancha. El partido comenzará a las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿A qué hora juega Juárez vs Atlante y dónde ver hoy 20 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?

Juárez vs Atlante se jugará este martes 20 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro de la jornada 13 del Apertura 2026.

El partido podrá verse en Azteca 7, Azteca Deportes y FOX One. Además, aquí podrás seguir el minuto a minuto, goles, resultado y todas las acciones del encuentro.

Antecedentes Juárez vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Juárez y Atlante se enfrentarán por primera vez en la historia de la Liga MX. Aunque nunca habían coincidido en la máxima categoría, sí cuentan con antecedentes en Ascenso MX y Copa MX. En 12 enfrentamientos oficiales previos, los Potros tienen ventaja con seis victorias, por cinco de los Bravos y un empate. El último duelo oficial se disputó el 3 de octubre de 2019, cuando Juárez ganó 1-0 en la Copa MX.

Últimos enfrentamientos Juárez vs Atlante

Fecha Competencia Marcador 28 junio 2026 Amistoso Juárez 2-0 Atlante 3 octubre 2019 Copa MX Juárez 1-0 Atlante 14 agosto 2019 Copa MX Atlante 0-2 Juárez 7 abril 2019 Ascenso MX Atlante 2-1 Juárez 4 noviembre 2018 Ascenso MX Juárez 2-3 Atlante

El antecedente más reciente fue un amistoso disputado en junio de 2026, con triunfo 2-0 para Juárez. En los dos últimos partidos oficiales, los Bravos también salieron victoriosos, ambos en la Copa MX de 2019.

Así llegan a la Jornada 13

Juárez viene de perder 5-0 ante Cruz Azul, después de empatar 1-1 con Tijuana, caer 2-1 ante León, vencer 2-0 a Tigres y perder 2-1 frente a Santos Laguna. En ese tramo consiguió una victoria, un empate y tres derrotas, con cinco goles a favor y 10 en contra.

Atlante también registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco partidos más recientes: perdió 1-2 ante Pumas, 0-2 contra Querétaro, venció 4-2 a Monterrey, empató 1-1 con Puebla y cayó 0-3 ante Pachuca. En ese periodo marcó seis goles y recibió 10.

Equipo Posición Puntos Últimos 5 Atlante 16.º 11 P-D-D-G-D Juárez 18.º 4 D-E-D-G-D

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con los momios de Caliente, Atlante parte como favorito para ganar el partido ante Juárez. La casa coloca el triunfo de los Potros en 2.12 (+112), mientras que la victoria de los Bravos aparece en 3.20 (+220) y el empate en 3.60 (+260).

Resultado Momio Caliente Atlante gana 2.12 (+112) Empate 3.60 (+260) Juárez gana 3.20 (+220)

Caliente también tiene una línea de momios mejorados, con Atlante en 2.16 (+116), Juárez en 3.30 (+230) y el empate en 3.60 (+260). En cuanto al mercado de goles, el más de 2.5 goles paga 1.769 (-130), mientras que la opción de que ambos equipos marquen tiene un momio de 1.615 (-163). Los momios pueden cambiar antes del inicio del encuentro.