Millonarios vs Once Caldas, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13
Millonarios se enfrenta a Once Caldas este 20 de octubre a las 8:30 p.m. Conozca la previa de este partido en la capital de la República.
Luego de que no se pudiera jugar la semana pasada por el mal estado de la grama de El Campín, Millonarios y Once Caldas juegan su partido correspondiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II. Este cotejo es transcendental para ambos elencos, pues pueden acercarse a la clasificación a cuadrangulares o complicarse de cara al cierre del todos contra todos.
¿A qué hora juega Millonarios vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 20 de octubre de 2026?
El partido entre el equipo bogotano y el manizaleño, correspondiente a la jornada 13 del torneo finalización, dará comienzo a partir de las 8:30 p.m. en El Campín de Bogotá. En cuanto a la transmisión, por televisión se podrá ver por medio de la señal del canal Win Sports +. Vía online la alternativa es a través de la plataforma por suscripción de Win Play.
Alineaciones Millonarios vs Once Caldas: así salen a la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II
Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barrerio, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Stiven Vega, Daniel Ruiz, David Mackalister SIlva, Juan Guillermo Cuadrado; Andrey Estupiñán y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.
Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios. DT: Carlos ‘Panelo’ Valencia.
¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?
Ambos equipos vienen de ganar sus compromisos anteriores y están en la pelea por un puesto a los cuadrangulares. Millonarios está dentro de los ocho, mientras que Once Caldas fuera y con mayor necesidad. Realmente es un cotejo que se perfila a ser muy parejo y que se puede definir por errores, aunque por la localía el ‘azul’ puede llegar a sacar una ventaja.