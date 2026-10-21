Millonarios vs Once Caldas, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

Millonarios se enfrenta a Once Caldas este 20 de octubre a las 8:30 p.m. Conozca la previa de este partido en la capital de la República.

Millonarios vs Once Caldas por la Liga BetPlay | Claro Sports

Luego de que no se pudiera jugar la semana pasada por el mal estado de la grama de El Campín, Millonarios y Once Caldas juegan su partido correspondiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II. Este cotejo es transcendental para ambos elencos, pues pueden acercarse a la clasificación a cuadrangulares o complicarse de cara al cierre del todos contra todos.

¿A qué hora juega Millonarios vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 20 de octubre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el manizaleño, correspondiente a la jornada 13 del torneo finalización, dará comienzo a partir de las 8:30 p.m. en El Campín de Bogotá. En cuanto a la transmisión, por televisión se podrá ver por medio de la señal del canal Win Sports +. Vía online la alternativa es a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Millonarios vs Once Caldas: así salen a la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barrerio, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Stiven Vega, Daniel Ruiz, David Mackalister SIlva, Juan Guillermo Cuadrado; Andrey Estupiñán y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios. DT: Carlos ‘Panelo’ Valencia.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?

Ambos equipos vienen de ganar sus compromisos anteriores y están en la pelea por un puesto a los cuadrangulares. Millonarios está dentro de los ocho, mientras que Once Caldas fuera y con mayor necesidad. Realmente es un cotejo que se perfila a ser muy parejo y que se puede definir por errores, aunque por la localía el ‘azul’ puede llegar a sacar una ventaja.

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