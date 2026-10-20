Leonel Calderón, la joya que Chivas le arrebató a Xolos y lo debutó en Liga MX

Te contamos la historia de cómo un joven futbolista tijuanense acaba de debutar con el Rebaño Sagrado

Conoce la historia de Leonel Calderón de Chivas. | Imago7.

Hablar del joven Leonel Calderón, quien debutó apenas con Chivas hace un par de partidos, es hablar de un joven con coraje y resistencia, quien dejó atrás su pasado en su natal Tijuana para empezar desde cero en Guadalajara, y luchar por su sueño de llegar a la Primera División. Hace unos días pudo cumplirlo con el Rebaño Sagrado.

Leonel Calderón, nacido en la frontera del país, es uno de tantos jóvenes que puso sus sueños en el futbol de la más alta exigencia, y ahora comienza a ver los frutos de su sacrificio: de dejar a su familia en casa, de arrancar desde cero y pelear en una de las canteras con mayor exigencia, de pelear por un puesto en una posición que no estaba habituado… pero sobre todo a alcanzar el éxito lejos de su familia.

Calderón Oviedo, quien es categoría 2007, comenzó su camino muy pronto en el cuadro de la frontera. Fue promovido a la categoría sub 14 en 2021 y comenzó a ganarse oportunidades y espacios como un volante creativo al grado de convertirse en uno de los jugadores imprescindibles para Gilberto Mora padre, quien fue su técnico en su etapa final en Xolos de Tijuana, antes de ser detectado por los scouters del Guadalajara, quienes lo ficharon en un momento clave de su vida y su carrera.

El muchacho llegó solo a Guadalajara, en los primeros días del 2025. Año nuevo, retos nuevos en la casa club de Chivas Verde Valle, donde cientos de jóvenes llegan con una maleta a fincar sus sueños, y son pocos los elegidos que realmente los alcanzan y logran grandes objetivos. En el camino, días y noches de soledad y nostalgia por la casa, por la lejanía y la distancia seguramente habrán rodeado al joven fronterizo.

Como si no fuera poco el hecho de tratar de triunfar lejos de casa y su familia a los 17 años, abandonar su club de nacimiento, en donde fue capitán en la cantera de Xolos, y donde se estaba ganando un sitio importante, ahora la meta y el objetivo era más grande: pelear por crecer como futbolista en la cantera rojiblanca.

Los retos no serían pocos. Leonel Calderón llegó a Chivas para el Clausura 2025, pero tendría que buscar su lugar en una posición ajena a la que desempeño en Xolos, donde era volante creativo y donde se cansó de hacer goles. Ahora el reto era jugar como lateral izquierdo.

Disputó 47 partidos en los equipos formativos del Guadalajara, donde todo tipo de técnicos detectaron sus virtudes y le dieron su respaldo.

Fue a mediados del 2026 cuando comenzó a asomarse en el primer equipo. Su gran sorpresa la vivió cuando fue registrado para participar con Chivas en la Leagues Cup, donde no vio minutos, pero ver su nombre en esa nómina, al lado de elementos como los mundialistas Roberto Alvarado, Raúl Rangel o Luis Romo ya era razón y motivo para seguir creciendo y esforzándose.

La oportunidad llegó, cuando pocas veces pasa el tren para los talentos en la institución. En este caso, Calderón aprovechó la gran cantidad de bajas y ausencias que Chivas acusó en ciertos tramos de este torneo. Debutó y llegó para quedarse en el primer equipo rojiblanco.

“Que se partan la madre, los sueños se cumplen”, dijo a los jóvenes de la academia Chivas Río, en un video publicado en la red social Facebook, donde el joven de Tijuana les desea a los que vienen detrás de él que luchen por cumplir sus metas en la vida y se sigan esforzando para poder llegar a La Gigantera, donde entrenan los equipos en formación del Rebaño.