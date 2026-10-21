Jugando Claro, en vivo | Martes 20 de octubre

La Champions League, el arranque de la jornada 13 de Liga MX y la Serie Mundial 2026 marcan la agenda deportiva y el análisis de nuestros especialistas en Jugando Claro

Jugando Claro pondrá bajo la lupa tres de los temas que marcan la agenda deportiva. El principal foco estará en el PSG vs Barcelona de la tercera jornada de la Champions League 2026-27, un enfrentamiento entre dos aspirantes al título europeo que se medirán en el Parque de los Príncipes. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha aparecen entre las figuras de un partido que abre el debate: ¿es una final adelantada de la Champions?

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX también tendrá un lugar central en el programa, con Chivas obligado a reencontrarse con la victoria ante Necaxa en el Estadio Akron. Guadalajara acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, con tres empates y una derrota, por lo que el equipo de Gabriel Milito buscará aprovechar su condición de local para recuperar terreno en la pelea por los puestos de Liguilla.

El tercer gran tema llegará desde las Grandes Ligas con la Serie Mundial 2026 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers. Tampa Bay eliminó a Cleveland Guardians en seis encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y disputará la tercera Serie Mundial de su historia. Entre sus integrantes está el mexicano Jonathan Aranda, quien tendrá la oportunidad de buscar el primer campeonato de la franquicia, mientras Milwaukee también intentará conquistar por primera vez el título de las Grandes Ligas.

Jugando Claro es el espacio de debate de Claro Sports para cerrar el día con información, análisis, exclusivas y opiniones sobre los principales acontecimientos deportivos. La emisión aborda la actualidad de la Liga MX, Champions League, Selección Mexicana, futbol internacional, mexicanos en el extranjero y las historias que generan conversación, además de los acontecimientos más relevantes del deporte mundial.