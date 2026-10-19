¡Por encima del América! Félix Fernández coloca a las Chivas como principal candidato al título de la Liga MX

Para el mítico exportero mexicano, el liderato azulcrema no pesa en comparación a lo hecho por Milito durante su estancia en Guadalajara

Chivas es el principal candidato para conquistar el título del Apertura 2026 de la Liga MX, al menos desde la perspectiva de Félix Fernández. Nuestro defendió su pronóstico durante un debate en Claro Sports por W Radio, donde colocó al Guadalajara por encima del América, pese a que Las Águilas encabezan la clasificación general del campeonato.

La postura de Fernández provocó diferencias entre los integrantes de la mesa, quienes señalaron que el América cuenta con argumentos para ser considerado el principal favorito, entre ellos su liderato, el funcionamiento colectivo y la profundidad de su plantilla. Sin embargo, el exfutbolista explicó que su análisis no se limita al rendimiento actual, sino a lo que ambos equipos pueden ofrecer durante la fase final del torneo.

“Estoy viendo más allá. La Liguilla, donde América se puede quedar fuera”, afirmó Fernández, quien consideró que el Guadalajara todavía tiene margen para elevar su rendimiento y competir por el campeonato. Su pronóstico está relacionado con la evolución del conjunto rojiblanco bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

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¿Por qué Félix Fernández considera a Chivas el principal favorito al título?

Uno de los principales argumentos del analista es el trabajo que Gabriel Milito ha desarrollado al frente del Guadalajara, así como la evolución que ha mostrado el equipo desde su llegada al banquillo. Fernández considera que el entrenador ha establecido una base futbolística que puede alcanzar su mejor versión durante los encuentros de eliminación directa.

“Mis argumentos están sustentados en lo que ha hecho un técnico muy exitoso en esta etapa con Chivas”, sostuvo el exguardameta, quien también destacó que el plantel rojiblanco cuenta con mayores recursos que en el campeonato anterior, una situación que podría resultar determinante para afrontar la Liguilla.

Fernández reconoció que las lesiones y suspensiones han condicionado las alineaciones del Guadalajara durante diferentes jornadas. No obstante, señaló que el regreso de esos futbolistas, junto con la disponibilidad de los seleccionados nacionales para la fase final, permitirá que Milito cuente con más alternativas para definir su equipo titular.

“Tiene un plantel más completo que el torneo anterior, aunado a que contará con sus seleccionados en la Liguilla. Este equipo ahí es donde va a mostrar su verdadero potencial”, explicó durante el debate, al defender las posibilidades del Guadalajara de competir por el campeonato.

América lidera el Apertura 2026, pero Chivas tiene margen de crecimiento

La opinión de Fernández contrasta con el presente del América, que ocupa el primer lugar de la clasificación y atraviesa un cierre de fase regular favorable. Durante la discusión, otros integrantes del programa destacaron que el equipo azulcrema ha conseguido resultados que respaldan su condición de aspirante al título y que su funcionamiento colectivo lo coloca por delante de sus competidores.

Sin embargo, el analista insistió en que el rendimiento durante el torneo regular no necesariamente determina lo que ocurrirá en la Liguilla. Desde su perspectiva, Chivas cuenta con condiciones para mejorar en las jornadas restantes y alcanzar su punto más alto cuando comience la disputa por el campeonato.

Durante la conversación también surgieron los nombres de Toluca y Cruz Azul como posibles contendientes, en una discusión sobre los equipos que podrían competir con el América en la fase final. Fernández mantuvo su postura respecto al Guadalajara y rechazó que su elección respondiera únicamente a una preferencia personal.

“Es un pronóstico analizado con base en lo que han hecho”, aseguró Félix Fernández para reafirmar su argumento. De esta manera, el analista colocó a Chivas como su principal candidato al campeonato del Apertura 2026, pese al liderato del América y a las dudas que todavía existen sobre la capacidad del conjunto rojiblanco para sostener sus resultados en la recta final del torneo.