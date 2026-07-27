Linda Ochoa impulsa el sueño olímpico del tiro con arco salvadoreño

La exarquera mexicana lidera un proyecto para que El Salvador clasifique a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Linda Ochoa comparte sus “secretos” con arqueros de El Salvador. Imago 7

Desde hace un año, la exarquera mexicana Linda Ochoa trabaja como entrenadora de la selección de tiro con arco compuesto de El Salvador, donde comparte los “secretos” que la llevaron a sobresalir a nivel mundial. Ahora encabeza un proyecto enfocado en conseguir que este país clasifique a Los Angeles 2028, edición en la que debutará la prueba por equipos mixtos.

“Cuando la modalidad se volvió olímpica, me habló mi gran amigo Roberto Hernández porque no podía trabajar con los dos equipos como entrenador y, además, yo quería seguir compitiendo. Así que llegué a un acuerdo con el Comité Olímpico de El Salvador. Estoy muy contenta por la confianza que me han dado para trabajar con ellos. Ha sido increíble, son arqueros muy fuertes, trabajan muy duro y hemos afinado detalles. A veces solo hace falta que alguien te lo diga y que también confíe en ellos”, señaló en entrevista con Claro Sports.

Linda pertenece a una familia de arqueros de la modalidad compuesta y representó a México durante 20 años, periodo en el que ganó medallas en diferentes competencias internacionales. También consiguió preseas en campeonatos mundiales bajo techo, al aire libre y de tiro de campo. Sin embargo, en 2019 comenzó a representar a Estados Unidos y actualmente practica este deporte de manera recreativa desde que se convirtió en madre de Stevie.

“Cuando decidí hacer crecer a mi familia, sabía que tenía que enfocarme, pero sin dejar el arco, que es mi pasión. Sigo compitiendo como pasatiempo y practico cada semana, así que continúo haciendo lo que me gusta. También entreno a El Salvador, aunque no lo hago diariamente, porque ahora mi papel principal es ser mamá y entrenadora”, explicó Ochoa Anderson.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, la entrenadora guió a Camila Alvarenga, Paola Corado y Sofía Paiz a conquistar la medalla de oro en la prueba por equipos femenil de arco compuesto, después de vencer a México por 223-222. Además, esta presea fue la primera dorada de El Salvador en la competencia.

“Siempre les he dicho que todo es posible. Sabíamos que podíamos hacerlo. A veces no nos la creemos, pero hacía falta que ellas confiaran en sí mismas, pensaran de manera positiva y entendieran que podían conseguirlo. Nosotros confiamos”, aseveró la tapatía.

Linda trabaja para cumplir el sueño olímpico mediante un proyecto con el que pretende formar parte de la historia deportiva de El Salvador, sin olvidar al país que la vio nacer y desarrollarse como atleta y entrenadora juvenil.

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