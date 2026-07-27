Atletas reaccionan tras una jornada de contrastes en Santo Domingo 2026: “Un mexicano lucha hasta el final”

Aunque el taekwondo aportó tres títulos, hubo derrotas importantes en judo, tiro con arco y waterpolo, que aseguró su clasificación para los Panamericanos de Lima 2027

La delegación mexicana cerró el segundo día de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en la cima del medallero general, luego de sumar nueve preseas de oro y alcanzar un total de 43 metales. Sin embargo, la jornada también dejó derrotas de algunos atletas considerados favoritos en disciplinas como judo, waterpolo y tiro con arco.

El taekwondo se convirtió en una de las principales fuentes de preseas para México, al aportar tres títulos en las seis categorías de combate disputadas. Daniela Souza conquistó la división de los -49 kilogramos después de imponerse por 2-0 a la colombiana Andrea Ramírez, resultado con el que se tomó revancha de lo ocurrido en la edición anterior. Said Pérez también subió a lo más alto del podio durante su debut en unos Juegos Centroamericanos. El mexicano derrotó por 2-0 al venezolano Joel Díaz y confirmó su lugar como uno de los nuevos elementos a seguir dentro de la selección nacional de taekwondo.

La tercera medalla dorada llegó por medio de Nadia Ferreira, quien superó a la cubana Mailin Pérez en una final definida durante los últimos instantes. La mexicana conectó una acción de tres puntos que modificó el resultado y le permitió quedarse con el título regional.

“Estoy muy emocionada, muy contenta. Siempre hay que luchar hasta el final, hasta que el marcador del tiempo llegue a cero. Creo que me quedo con eso, con persistir, porque así es un mexicano: lucha hasta lo último”, declaró Ferreira después de su victoria para Claro Sports.

El judo, en contraste, entregó dos medallas de plata. Prisca Awiti, subcampeona olímpica, perdió la final de los -63 kilogramos ante la venezolana Barrios tras recibir un ippon cuando restaban pocos segundos para concluir el combate. La mexicana reconoció su frustración, aunque destacó que llegó a su segunda final consecutiva en esta competencia.

“Mi categoría siempre está llena de talento. Tenemos campeonas mundiales, olímpicas y atletas de Grand Prix del más alto nivel. Estoy muy orgullosa de llegar a dos finales consecutivas, pero también estoy triste porque no pude irme con la medalla de oro. Así es el deporte, a veces se gana y a veces se pierde”, expresó Awiti.

Gilberto Cardoso obtuvo la otra plata para el judo nacional. El mexicano, quien se ha preparado durante varias etapas en España, cayó por ippon ante el puertorriqueño Changranda. Cardoso mejoró el bronce conseguido tres años atrás, pero no pudo completar su camino hacia el título.

La selección mexicana femenil de waterpolo perdió la final ante Colombia por 11-10, pese a que llegó a contar con una ventaja de cinco anotaciones durante los primeros cuartos. Los errores frente a la portería permitieron la reacción colombiana, que tomó el control del marcador en los minutos finales.

“Fue una semana pesada, pero creo que en cada partido demostramos que podemos ser superiores. Al final gana el equipo que comete menos errores y hoy nos tocó cometer más, pero de los errores se aprende”, señaló la capitana Lucía Carballo.

A pesar de la derrota, México obtuvo la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, debido a que Colombia tendrá que disputar su boleto mediante el clasificatorio sudamericano. El equipo mexicano podrá continuar su proceso con la posibilidad de buscar una revancha en la competencia continental.

El tiro con arco compuesto también dejó dos preseas de plata. El Salvador derrotó a México en las finales femenil y varonil por equipos, con una actuación en la que destacó el trabajo de la entrenadora mexicana Linda Ochoa, quien desde hace un año forma parte del proyecto salvadoreño.

Maya Becerra, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero cayeron por un punto en la final femenil. Quintero explicó que las condiciones climáticas influyeron en el desempeño del equipo, aunque consideró que el resultado servirá para identificar los aspectos que deberán corregir.

“Definitivamente no esperábamos este resultado. Nos preparamos durante meses y toda la temporada, pero el clima fue un factor importante. Nos quedamos con más ganas de seguir entrenando, superarnos y ver qué tenemos que trabajar”, comentó Quintero.

En la rama varonil, Sebastián García, Lot Méndez y Rodrigo González también fueron superados por El Salvador. El marcador llegó a estar empatado, pero los salvadoreños encontraron mayor precisión en las últimas flechas y aseguraron el oro por una diferencia de tres puntos.

“Estamos felices de podernos llevar una medalla a nuestra casa. En mi caso, estos son mis segundos juegos, de mis compañeros son los primeros, así que pues estoy muy feliz que todos nos hayamos podido ir con con algo entre las manos y aunque a lo mejor pues no era el resultado que queríamos, que nos quedamos ahí a nada, pues habla muy bien de cómo lo que estamos trabajando y de cómo vamos”, apuntó Sebastián García.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, pidió analizar los resultados sin generar alarma. “Hay que seguir trabajando fuerte y ver qué falló en tiro con arco, porque es uno de los deportes que tiene muchas condiciones, pero no hay nada de qué espantarse”, declaró.

México continuará su participación con actividad en 22 deportes este lunes 27 de julio, aunque solamente siete entregarán medallas durante la siguiente jornada. El ciclismo de pista, el taekwondo, el judo, el rugby y el bádminton aparecen entre las disciplinas en las que el país buscará ampliar su ventaja en el medallero.

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