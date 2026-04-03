Gonzalo Pineda es el nuevo director deportivo de Santos Laguna

Este nombramiento se produce en un momento crucial para el equipo, que busca consolidarse en el fútbol mexicano

Pineda tiene amplia experiencia en el fútbol internacional | Imago7

El Club Santos Laguna anunció la incorporación de Gonzalo Pineda como su nuevo Director Deportivo del Primer Equipo, fortaleciendo la estructura deportiva del club con su perfil integral y amplia trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Este nombramiento se produce en un momento crucial para el equipo, que busca consolidarse en el fútbol mexicano y continuar su éxito tanto en la liga como en competencias internacionales.

Gonzalo Pineda, quien tuvo una destacada trayectoria como jugador en selección nacional, además de haber sido parte fundamental de equipos como Pumas, Chivas y Seattle Sounders en la Major League Soccer (MLS). El equipo destacó en comunicado que su experiencia en la cancha, le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de los procesos técnicos y de gestión deportiva, lo cual será clave en su rol como director deportivo en Santos Laguna.

Trayectoria futbolística de Gonzalo Pineda

A lo largo de su carrera, Pineda resaltó por su liderazgo y consistencia en equipos como Pumas, donde conquistó los títulos de Clausura 2004 y Apertura 2004, además de ser campeón de Campeón de Campeones 2003-04. También fue pieza clave en Chivas, y posteriormente, en Seattle Sounders, donde defendió con éxito los colores del equipo en la MLS.

En la selección, Pineda participó en competiciones de alto nivel como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la Copa Oro 2005, la Copa América 2007 y el Mundial Alemania 2006, consolidándose como un jugador experimentado a nivel internacional. Su paso por estos torneos le permitió adquirir una perspectiva global del fútbol, algo que será crucial en su nueva responsabilidad dentro de Santos Laguna.

Gonzalo Pineda nuevo Director Deportivo del Primer Equipo.



Club Santos Laguna fortalece su estructura deportiva con un perfil integral y de amplia trayectoria en el futbol nacional e internacional. #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/04CYcqHRCz — Club Santos (@ClubSantos) April 3, 2026

De jugador a estratega: la transición de Pineda

Tras concluir su etapa como futbolista profesional, Pineda inició su carrera como entrenador en 2017, desempeñándose como Auxiliar Técnico en Seattle Sounders. Posteriormente, en 2021, asumió la dirección técnica del Atlanta United FC, donde logró clasificar al equipo a los Playoffs en dos temporadas consecutivas. Esta experiencia le permitió afianzar su conocimiento de la gestión deportiva, lo que lo ha posicionado como una figura clave en el desarrollo de jóvenes talentos y la estrategia a largo plazo del club.

Su primera experiencia en el fútbol mexicano como estratega fue con Atlas en 2024, donde sumó valiosa experiencia sobre el entorno y la dinámica de la Liga MX, una liga que sigue evolucionando y que se caracteriza por su alta competitividad. Esta visión estratégica será de gran valor para Santos Laguna, ya que Pineda se une a un club con grandes aspiraciones de fortalecer su cantera y consolidarse como una potencia en el fútbol mexicano.

Pineda y su visión para el futuro de Santos Laguna

Con Gonzalo Pineda al mando, Santos Laguna busca continuar con su proceso de reconstrucción y fortalecimiento de la estructura deportiva. La llegada de Pineda al equipo refuerza el compromiso del club con talentos jóvenes y con una visión a largo plazo, asegurando un proyecto deportivo sólido que involucra tanto la gestión institucional como el desarrollo de jugadores.

El perfil de Pineda, con su conocimiento profundo de los procesos de desarrollo de talento, es clave para llevar a Santos Laguna a nuevas alturas, tanto a nivel nacional como internacional. Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el club, en la que se busca optimizar cada aspecto del equipo para asegurar su competitividad en los próximos años.

Con esta incorporación, Santos Laguna reafirma su compromiso de fortalecer su estructura deportiva con perfiles preparados, comprometidos y con visión competitiva para asegurar el éxito del club en todos los frentes, desde la liga mexicana hasta los torneos internacionales.

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