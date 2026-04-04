Santos vs América en vivo la Liga MX 2026: horario, dónde ver hoy y alineaciones del partido de jornada 13

Las Águilas enfrentarán al peor equipo del torneo después de perder ante Pumas y el parón por la Fecha FIFA del mes de marzo

Se reanuda la actividad en el fútbol mexicano tras el parón por la Fecha FIFA del mes de marzo, donde Santos recibe la visita del América en el Estadio Corona, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que se podrá ver el sábado 4 de abril por TUDN a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Las Águilas llegan a este compromiso después de recibir un duro golpe anímico, ya que perdieron en la fecha anterior con los Pumas en el último minuto del Clásico Capitalino celebrado en el Estadio Olímpico Universitario. Por lo que se espera que con la pausa en estos días se hayan recuperado de dicho tropiezo.

Por su parte, Santos enfrentará el duelo contra los Azulcremas de una manera distinta, ya que sumaron su segunda victoria en el certamen en la fecha anterior, cuando derrotaron 2-1 a Puebla en casa. Por lo que buscarán sacarle provecho al mismo escenario para volver a sumar de a tres en la competencia, solo que ante un rival de muchísima jerarquía.

El América se encuentra en la octava posición de la tabla general con 17 puntos, en el último puesto para la Liguilla. Su rival en turno, los Guerreros, están en el último peldaño con apenas ocho unidades acumuladas, por lo que será importante ver el desempeño de uno y otro club para alcanzar sus respectivos objetivos.

Los Azulcremas necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por puestos en la Fiesta Grande del fútbol mexicano y los Laguneros con el deseo de dejar de sufrir con el tema porcentual para ya no tener que pagar más la multa por el bajo desempeño. Aunado al hecho de que el descenso está cerca de regresar.

Santos vs América, horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX 2026

¿Quién transmite en vivo el Santos vs América y dónde ver el partido de este 4 de abril de 2026?

Si no te quieres perder un solo detalle del duelo entre Santos Laguna y América de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, tienes que seguir la señal de TUDN o en su plataforma de streaming ViX+, el cual transmitirá el partido a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones probables del Santos vs América para la jornada 13 del Clausura 2026

América visitará a Santos Laguna en la jornada 13 del Clausura 2026 con la intención de mantenerse en zona de Liguilla, en un contexto marcado por la presión de resultados y la carga de partidos. Sin Henry Martín en la convocatoria, André Jardine apostará por rotaciones y mantendrá su esquema 4-2-3-1, dando oportunidad a jugadores con menor participación para administrar el desgaste físico del plantel, especialmente de cara a la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC y a los compromisos clave en la liga.

Por su parte, Roberto Tapia podría repetir el 11 inicial que utilizó cuando enfrentó al Puebla en la fecha 12 y así buscar su segundo triunfo al hilo en el Clausura 2026 de la Liga MX. El cuadro coahuilense cuenta con las bajas del Choco Lozano y Ramiro Sordo por lesión; así como las dudas con Carlos Gruezo y Salvador Mariscal.

Santos: Carlos Acevedo; Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Haret Ortega, Kevin Picón, Aldo López, Javier Güemez, Ezequiel Bullaude,Cristian Dájome, Francisco Villalba, Lucas di Yorio.

América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía, Cristian Borja, Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Rapahel Veiga, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, José Zúñiga.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Santos vs América

Sin duda la rivalidad entre Santos y América ha ido en aumento en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, sobre todo por todos los jugadores que han tenido pasado en uno y otro club. Curiosamente, jamás se han visto las caras para definir a un campeón, pero regalando grandes momentos en instancias de semifinales y cuartos de final.

Desde el torneo Invierno 1996 hasta el pasado Apertura 2025, Guerreros y Águilas se han visto las caras en 72 ocasiones; 16 triunfos para los Laguneros por 38 victorias para los de Coapa y empatando 18 veces. En sus últimos cinco enfrentamientos, los Azulcremas tienen la balanza a su favor con cuatro victorias y un solo empate.

América 3-0 Santos | Jornada 12 | Apertura 2025

Santos 1-4 América | Jornada 3 | Clausura 2025

América 3-0 Santos | Jornada 12 | Apertura 2024

Santos 1-1 América | Jornada 14 | Clausura 2024

América 4-3 Santos | Jornada 13 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito Santos vs América y cuánto paga?

Las cuotas reflejan un claro favoritismo hacia el América: de acuerdo con Caliente MX, el momio de -154 sugiere una probabilidad implícita considerablemente más alta en comparación con sus rivales. En contraste, la victoria de Santos con +390 indica que el mercado la percibe como un resultado poco probable, aunque no imposible, mientras que el empate en +300 se posiciona como un escenario intermedio, con cierto valor para quienes anticipan un partido más equilibrado de lo que marcan las tendencias. En conjunto, las cifras evidencian una expectativa dominante hacia el conjunto azulcrema, pero dejando abierta la puerta a sorpresas.

En el apartado de goles, el momio de -150 para más de 2.5 tantos apunta a una expectativa de partido dinámico y con varias oportunidades ofensivas, lo que suele alinearse con equipos de vocación atacante o defensas vulnerables. Por otro lado, el +115 para menos de 2.5 goles ofrece una alternativa más conservadora, sugiriendo que, aunque menos probable según la casa de apuestas, existe margen para un encuentro más cerrado o táctico. En esencia, el mercado anticipa un duelo con tendencia a superar la línea de goles, pero sin descartar completamente un desarrollo más contenido.

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