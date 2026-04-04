The Drama: ¿De qué trata la película de Zendaya y Robert Pattinson y cuándo se estrena?

The Drama se estrena en México este fin de semana, una película que une a Zendaya y Robert Pattinson en una historia de amor y secretos.

The Drama: cuándo se estrena en México | @A24

El viernes 3 de abril de 2026, llegará a las salas de cine mexicanas The Drama, una de las películas más esperadas del año. La expectativa en torno a esta comedia dramática crece gracias a su intrigante propuesta narrativa y un elenco de actores que están marcando la pauta en el cine contemporáneo. Con una producción a cargo de A24, conocida por sus proyectos arriesgados y narrativas innovadoras, The Drama promete ser una experiencia inolvidable para los espectadores.

La película reúne a Zendaya y Robert Pattinson, dos de los actores más destacados de la industria, lo que eleva aún más las expectativas. Acompañados de un talentoso elenco, esta producción ha generado gran curiosidad en el público, que se pregunta qué nos ofrecerá esta historia de romance y revelaciones. A continuación, te contamos los detalles más importantes sobre la película.

¿Cuándo se estrena “The Drama” en México y por qué es tan esperada?

El estreno de The Drama en México será el viernes 3 de abril de 2026, una fecha que muchos esperan con ansias debido a la popularidad de los actores principales y la trayectoria de la productora. La expectativa sobre la película ha crecido gracias al trabajo de A24, una productora conocida por sus películas que no temen arriesgarse con narrativas no convencionales, lo que genera un interés particular en los cinéfilos. La combinación de una trama intrigante y el talento de Zendaya y Robert Pattinson, quienes tienen una gran base de seguidores, aumenta el atractivo de esta propuesta.

The official trailer for Kristoffer Borgli’s ‘THE DRAMA’ starring Zendaya and Robert Pattinson has been released.



In theaters April 3, 2026.

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¿De qué trata la película que une a Zendaya y Robert Pattinson?

The Drama cuenta la historia de Emma Harwood (Zendaya), una empleada de librería de Baton Rouge, Luisiana, y Charlie Thompson (Robert Pattinson), un director de museo originario de Londres, Inglaterra. Días antes de su boda, ambos descubren oscuros secretos del otro que desestabilizan su relación. La película mezcla elementos de comedia, drama y romance, con un enfoque en las tensiones emocionales que surgen cuando los secretos salen a la luz, desafiando las expectativas previas de la pareja.

La dirección y el guion de la película estuvieron a cargo de Kristoffer Borgli, conocido por sus trabajos previos como Dream Scenario (2023) y Enferma de mí (2022). Borgli aporta su estilo único para crear una atmósfera en la que los giros inesperados y las emociones complejas juegan un papel crucial en el desarrollo de la historia. El tono de la película promete mantener al espectador enganchado a lo largo de la trama, mientras la pareja protagonista enfrenta el caos emocional de sus vidas.

Elenco de “The Drama”: ¿quién es quién en la nueva historia de amor?

El elenco de The Drama está compuesto por un grupo talentoso de actores, encabezado por Zendaya como Emma Harwood y Robert Pattinson como Charlie Thompson. Zendaya, conocida por sus papeles en Spider-Man y Euphoria, continúa demostrando su versatilidad actoral, mientras que Pattinson, famoso por su interpretación de Edward Cullen en Crepúsculo y sus colaboraciones con cineastas como Robert Eggers y Bong Joon-ho, sigue ampliando su rango de personajes.

Junto a ellos, el reparto incluye a Mamoudou Athie, Alana Haim, Zoë Winters, Hailey Gates, Michael Abbott Jr., Sydney Lemmon, YaYa Gosselin, Peyton Jackson y Jordyn Curet, quienes complementan esta historia que explora las complejidades de las relaciones humanas. Además, la colaboración de Ari Aster en la dirección y la producción de Lars Knudsen y Tyler Campellone, en conjunto con A24, ha generado una gran expectación sobre la calidad y el enfoque único de la película.

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