Malagón inicia su rehabilitación tras romperse el tendón de Aquiles: “Aprendo otra vez a caminar”

El guardameta del América se perderá la Copa del Mundo 2026 con la selección mexicana por esta fuerte lesión

Malagón inicia su recuperación por la rotura de ligamento cruzado | @angelmalagon97

Luis Ángel Malagón, portero del América, compartió recientemente un emotivo video a través de su cuenta de TikTok en el que reveló que ha comenzado su proceso de rehabilitación tras la ruptura del tendón de Aquiles sufrida durante un partido de la Concachampions. La lesión no solo lo dejó fuera de las canchas por tiempo indefinido, sino que también le costó su lugar en la selección mexicana para el Mundial 2026. En el video, Malagón explicó que está aprendiendo a caminar nuevamente, un proceso que no ha sido fácil, pero que ha marcado un nuevo capítulo en su carrera.

El guardameta mexicano se mostró vulnerable al compartir su experiencia, algo que no acostumbra hacer en sus redes sociales. “Es el día 1 de mi proceso de rehabilitación”, comenzó relatando en el video. A pesar de la dureza de la situación, destacó que empezar a retomar su rutina le ha traído algo de tranquilidad. Malagón, visiblemente emocionado, expresó su agradecimiento hacia quienes lo han apoyado en este difícil momento, especialmente a su hermano, quien lo impulsó a documentar su recuperación.

En el video, se puede ver al portero realizando ejercicios en las instalaciones del Club América, donde trabaja en fortalecer sus piernas y la parte baja de su cuerpo. Con la ayuda de ligas de estiramiento y algo de bicicleta estática, Malagón dio inicio a lo que será un largo proceso de rehabilitación. El primer día de trabajo significó un paso importante en su recuperación, pero también recordó lo complicado que es para él el simple hecho de caminar después de la cirugía.

El dolor por perderse la Copa del Mundo es profundo, ya que la lesión lo marginará no solo del torneo más importante del fútbol, sino también de lo que resta de la temporada en la Liga MX, la Concachampions y la Leagues Cup. Sin embargo, Malagón ha optado por enfocarse en su rehabilitación y ha encontrado consuelo en el apoyo de sus seguidores, amigos, familiares y del cuerpo médico que lo está atendiendo. Agradeció a los fisioterapeutas y kinesiólogos que lo han acompañado en este proceso, que no será breve, pero que tiene la esperanza de superar.

En su mensaje, Malagón también enfatizó la importancia de aprender a caminar nuevamente, un proceso que ha sido, sin duda, uno de los más difíciles para él. La rehabilitación no solo implica el aspecto físico, sino también un trabajo mental constante, algo que él ha tenido que aprender a manejar, aunque sigue siendo un desafío.

A pesar de que la situación lo dejó fuera de los terrenos de juego en un momento crucial de su carrera, Luis Ángel Malagón ha mostrado su fortaleza al compartir esta etapa tan íntima con sus seguidores. Cada paso que da en su rehabilitación es un testimonio de su determinación para regresar más fuerte a las canchas, aunque el camino no será fácil.

El apoyo de los aficionados y del entorno cercano a Malagón es fundamental en estos momentos. Las palabras de aliento que ha recibido en sus redes sociales y la comprensión de su situación lo motivan a continuar su rehabilitación con la esperanza de regresar a su nivel más alto. Mientras tanto, el portero del América, que está aprendiendo a caminar de nuevo, tiene el objetivo de retomar su lugar en el fútbol, algo que parece estar aún lejano.

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