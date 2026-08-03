¡No cuenta para él! Almada borra a la Pantera Zúñiga

El colombiano no ha visto ningún minuto del Apertura 2026 en una clara señal por parte del técnico uruguayo

Zúñiga no ha sido tomado en cuenta por Almada. | Imago7.

Sin convencer pero con resultados es como arrancó el proyecto de Guillermo Almada en América. Ante la falta de refuerzos, Almada apuesta por la cantera y una cosa es clara: el nombre de Raúl Zúñiga no está en la mente del técnico uruguayo. La Pantera Zúñiga está borrado en esta nueva era de Almada. En las tres jornadas que va del Apertura 2026, el delantero no ha tenido ni un minuto en la cancha, e incluso ya ni siquiera es convocado. En el arranque del certamen, ante Querétaro, Zúñiga se quedó en la banca, y en cambio quien si vio minutos en esa posición fue Henry Martin y Alejandro Cárdenas, delantero juvenil que levanta la mano en Coapa. Lee la nota completa aquí.

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