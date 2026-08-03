Edwin Cerrillo ya entrena con América y apunta a heredar el dorsal 6 de Jonathan dos Santos

El nuevo refuerzo azulcrema llega procedente del LA Galaxy con experiencia en MLS y como una alternativa para darle equilibrio al mediocampo de Guillermo Almada

Cerrillo entrena con el ‘6’ de las Águilas | @ClubAmerica

Edwin Cerrillo ya se encuentra trabajando con América después de que el club hiciera oficial su contratación durante la noche del domingo. El mediocampista mexicoamericano se incorporó a las órdenes de Guillermo Almada para comenzar su adaptación al equipo y todo apunta a que será el nuevo portador del dorsal 6, número que durante varias temporadas perteneció a Jonathan dos Santos en Coapa.

La llegada del futbolista procedente del LA Galaxy representa una nueva alternativa para el mediocampo azulcrema, una zona que la directiva buscaba reforzar para el Apertura 2026. Claro Sports adelantó que las negociaciones entre América y la institución de la MLS se encontraban avanzadas y finalmente la operación quedó concretada durante los primeros días de la semana.

El movimiento tomó fuerza después de que Cerrillo quedara fuera del partido del Galaxy ante FC Dallas, disputado el sábado 1 de agosto en el Dignity Health Sports Park. El mediocampista apareció como baja en el reporte de disponibilidad, aunque la ausencia no estaba relacionada con una lesión, sino con el proceso de negociación para concretar su salida.

Will Kuntz, gerente general del conjunto angelino, confirmó que el futbolista estaba involucrado en conversaciones para definir su futuro. Cerrillo dejó de entrenar con normalidad mientras avanzaban las negociaciones, una señal de que el acuerdo con América estaba cerca de cerrarse.

Nacido el 3 de octubre de 2000 en Waco, Texas, Edwin Cerrillo cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. El jugador se desempeña principalmente como mediocampista de contención y se formó en las fuerzas básicas del FC Dallas, club con el que debutó profesionalmente en la MLS durante 2019.

Antes de llegar al LA Galaxy en agosto de 2023, el nuevo jugador del América disputó 96 partidos con FC Dallas, 67 de ellos como titular, además de registrar cuatro asistencias en todas las competencias. También tuvo participación con selecciones juveniles de Estados Unidos y formó parte del equipo que disputó el Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

Durante la temporada 2026 de la MLS, Cerrillo participó en 16 encuentros, inició 14 y acumuló mil 276 minutos. Aunque no registró goles ni asistencias, sus números reflejan su importancia en la construcción del juego: completó 824 de los 897 pases que intentó, para una efectividad del 91.9 por ciento, además de ganar 51 de 97 duelos y acertar nueve de 13 regates.

El América incorpora a un futbolista con perfil de pivote, más enfocado en la salida de balón y la distribución que en ser un recuperador puro. Cerrillo se caracteriza por tomar la pelota desde zonas bajas, darle circulación y funcionar como enlace entre la defensa y los jugadores encargados de generar peligro en ataque. Su llegada también permitirá que sea registrado como mexicano, al contar con dicha nacionalidad, por lo que no ocupará una plaza de jugador no formado en México.

Con el dorsal 6 como una posibilidad, Cerrillo asumirá el reto de ocupar un número con peso dentro de la historia reciente del América, después de que Jonathan dos Santos lo utilizara durante varios años. Ahora, el mediocampista buscará ganarse un lugar dentro del esquema de Guillermo Almada y convertirse en una pieza importante para el nuevo proyecto de las Águilas.

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