Así encajan Edwin Cerrillo y Óscar Perea en el esquema del América de Guillermo Almada

Las Águilas reforzaron el mediocampo y el sector izquierdo con dos perfiles que ofrecen salida, recuperación, velocidad y variantes para el Apertura 2026

Edwin Cerrillo y Perea, refuerzos del América | GETTY IMAGES VIA AFP, @ClubAmerica

América continúa sumando refuerzos para el ya comenzado torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La incorporación más reciente fue la de Edwin Cerrillo, mediocampista procedente de Los Angeles Galaxy, quien llega para fortalecer una zona en la que Guillermo Almada ha utilizado distintas alternativas durante las primeras jornadas.

Cerrillo se incorpora al plantel para aportar recuperación, salida desde el fondo y distribución en la mitad de la cancha. El futbolista de 25 años nació en Waco, Texas, tiene nacionalidad mexicana por sus padres y comenzó su carrera profesional en FC Dallas, antes de pasar por North Texas SC y posteriormente firmar con el Galaxy en 2023.

Su llegada se suma a la de Óscar Perea, anunciado como primer refuerzo del América el pasado 28 de julio. El colombiano arribó procedente del Racing de Estrasburgo y representa una opción para cubrir el sector izquierdo del ataque, aunque también puede desempeñarse por la banda derecha o como mediocampista ofensivo.

Estas dos incorporaciones plantean nuevas variantes para Almada, quien cuenta ahora con un mediocentro de perfil defensivo y un atacante de banda. Ambos llegan para competir por posiciones que han tenido movimientos durante el inicio del campeonato y para ofrecer características distintas a las de otros integrantes del plantel.

¿Dónde encajan Edwin Cerrillo y Óscar Perea en el esquema de Guillermo Almada?

Cerrillo se desempeña principalmente como volante central y suele ubicarse por delante de los defensores. Desde esa zona puede recuperar la pelota, ordenar la salida, romper líneas con pases o conducciones y mantener el equilibrio táctico. También cuenta con disparo de media distancia, aunque su función principal está relacionada con la organización y la contención.

Dentro del esquema de Almada, el mexicoamericano podría ocupar el sitio que Alan Cervantes cubrió en el partido frente a Santos. En ese encuentro compartió la mitad de la cancha con Erick Sánchez, mientras Ícaro da Conceição también ha recibido minutos en esa posición durante el arranque del torneo.

La presencia de Cerrillo permitiría que Erick Sánchez tuviera mayor libertad para adelantarse y participar cerca del área. Su capacidad para sostener la salida y cubrir espacios podría convertirlo en el futbolista encargado de iniciar las jugadas desde el centro del campo, una función que América buscaba reforzar.

Perea, por su parte, encajaría principalmente en el extremo izquierdo. Alexis Gutiérrez ocupó ese sector en el partido contra Santos, mientras Cristian Borja apareció por esa zona frente a Querétaro y Atlante. El colombiano ofrece aceleración, potencia, manejo de ambos perfiles y la posibilidad de atacar tanto por fuera como hacia el centro.

Con Cerrillo en la base del mediocampo y Perea abierto por izquierda, Almada suma dos opciones para modificar la estructura del equipo sin cambiar su idea de juego. El primero competiría por el control y la salida, mientras el segundo aportaría profundidad y movilidad en una banda que ha tenido diferentes ocupantes durante las primeras fechas del Apertura 2026.

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