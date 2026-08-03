¡Pumas, al fondo! ¿Qué equipos han dado más minutos a futbolistas mexicanos en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Quitando a Chivas, Atlante, América, Tijuana y Toluca encabezan el uso de jugadores mexicanos tras las primeras tres jornadas del Apertura 2026

Chivas lidera y Pumas cierra el ranking de minutos para mexicanos | Imago7

El Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su primera pausa después de tres jornadas, antes del inicio de la Leagues Cup. Este corte permite revisar cómo han distribuido los clubes los minutos entre futbolistas nacionales y extranjeros, así como identificar qué instituciones han recurrido con mayor frecuencia a jugadores mexicanos en sus alineaciones titulares y modificaciones.

Chivas encabeza ambos registros debido a su política de utilizar exclusivamente futbolistas mexicanos. El Guadalajara presentó a 11 nacionales como titulares y cinco más como suplentes en cada una de las primeras tres fechas, para alcanzar un acumulado de 2 mil 930 minutos. La comparación cobra relevancia a partir del segundo puesto, donde aparecen equipos con planteles abiertos a jugadores extranjeros.

¿Qué equipos han dado más minutos a futbolistas mexicanos en el Apertura 2026?

Atlante ocupa el segundo lugar con 2 mil 346 minutos para mexicanos. El conjunto azulgrana alineó a nueve nacionales en las jornadas 1 y 3, además de ocho en la segunda fecha. Óscar Jiménez y Luis Sánchez disputaron los 270 minutos posibles, Eduardo Tercero acumuló 263, Walter Portales llegó a 261 y Juan Carrera registró 256. Luis Calzadilla, Luis Puente y Eugenio Pizzuto también superaron los 200 minutos.

Luis Calzadilla, uno de los mexicanos más activos con los Potros de Hierro | Imago7

América aparece en la tercera posición con 2 mil 290 minutos. Las Águilas comenzaron el torneo con nueve mexicanos como titulares y utilizaron ocho en cada uno de los siguientes dos encuentros. Erick Sánchez, Ramón Juárez y Rodolfo Cota completaron los 270 minutos, mientras Isaías Violante sumó 257, Henry Martín alcanzó 245 y Dagoberto Espinoza llegó a 225.

Tijuana es cuarto con 2 mil 200 minutos y mantuvo una base de ocho titulares mexicanos en las tres jornadas. José Antonio Rodríguez, Jesús Alejandro Gómez e Iván Tona jugaron todos los minutos disponibles; Rafael Fernández acumuló 254, Pablo Ortiz 245 y Ramiro Árciga 241. Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que disputó el Mundial 2026 con México, registra 119 minutos.

Toluca completa el grupo de cinco equipos con mayor participación nacional al registrar mil 926 minutos. Los Diablos utilizaron siete mexicanos desde el inicio en la primera fecha y ocho en cada una de las dos siguientes. Jorge Roberto Díaz Price acumuló 238 minutos, Alexis Vega 224 y Jesús Angulo 216, mientras Jesús Gallardo (205) también figura entre los jugadores nacionales con mayor actividad del plantel.

Posición Equipo Minutos de futbolistas mexicanos 1 Chivas 2,930 2 Atlante 2,346 3 América 2,290 4 Tijuana 2,200 5 Toluca 1,926 6 Atlético de San Luis 1,889 7 FC Juárez 1,758 8 Necaxa 1,755 9 León 1,520 10 Monterrey 1,489 11 Puebla 1,480 12 Pachuca 1,399 13 Cruz Azul 1,380 14 Santos Laguna 1,332 15 Querétaro 1,270 16 Atlas 1,201 17 Tigres 1,171 18 Pumas 1,093

Atlético de San Luis aparece después con mil 889 minutos, seguido por Juárez con mil 758 y Necaxa con mil 755. San Luis presentó ocho mexicanos como titulares en la jornada 1 y siete en las fechas 2 y 3. Bravos pasó de cuatro nacionales en el once inicial a seis y después siete, mientras Necaxa mantuvo seis titulares mexicanos durante los tres partidos.

En la zona media se encuentran León con mil 520 minutos, Monterrey con mil 489, Puebla con mil 480, Pachuca con mil 399, Cruz Azul con mil 380 y Santos con mil 332. Entre estos clubes destaca el crecimiento de la Máquina, que comenzó con cuatro mexicanos en su alineación, pasó a cinco en la segunda fecha y utilizó seis durante la jornada 3.

¿Qué equipos han dado menos minutos a futbolistas mexicanos en el Apertura 2026?

Los registros más bajos corresponden a Querétaro, Atlas, Tigres y Pumas. Los Gallos acumularon mil 270 minutos pese a iniciar únicamente con cinco, cuatro y cuatro mexicanos en sus respectivos partidos, mientras Atlas quedó con mil 201. Tigres sumó mil 171, con Jesús Garza en 270 minutos, Diego Lainez en 263, Ozziel Herrera en 261 y Vladimir Loroña en 235; el resto de sus nacionales no alcanza los 90.

Pumas cierra el listado con mil 93 minutos para futbolistas mexicanos y utilizó cuatro titulares nacionales en cada una de las tres jornadas. Rodrigo López completó los 270 minutos, Víctor Arteaga registró 224, Sebastián Córdova 178 y Uriel Antuna 164; fueron los únicos integrantes mexicanos del plantel universitario que superaron el equivalente a un partido completo.

Sebastián Córdova, futbolista de los Pumas | Imago7

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