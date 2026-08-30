Pérez Zeledón vs Alajuelense en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Los de Ismael Rescalvo quieren volver a conseguir un triunfo.

Pérez Zeledón vs Alajuelense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Pérez Zeledón y Alajuelense se enfrentan este sábado por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido importante para los dos extremos de la clasificación. Los Guerreros del Sur necesitan sumar para abandonar el fondo, mientras los rojinegros buscarán recuperar terreno en la pelea por el liderato. En esta nota podrás seguir en vivo el resultado, los goles y todas las principales acciones del encuentro minuto a minuto.

Pérez Zeledón llega con cuatro puntos después de cinco jornadas, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberth Arias atraviesa una racha complicada y acumula dos caídas consecutivas por 1-0, primero como local frente a Inter San Carlos y posteriormente durante su visita a Puntarenas. Su único triunfo del Apertura llegó en casa, cuando derrotó 1-0 a Cartaginés en la segunda fecha.

´Por su parte, Alajuelense suma 10 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares, con tres triunfos, un empate y una derrota. El conjunto de Ismael Rescalvo viene de perder 1-0 frente a San Carlos por el campeonato nacional, pero logró recuperarse entre semana con una victoria 3-1 sobre Plaza Amador que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Ahora la Liga buscará trasladar ese impulso al torneo local y volver al triunfo para no perder terreno en la lucha por la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Pérez Zeledón vs Alajuelense de la jornada 6 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Pérez Zeledón y Alajuelense será el sábado 29 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Municipal de Pérez Zeledón y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Pérez Zeledón vs Alajuelense hoy

Ni Pérez Zeledón ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Roberth Arias e Ismael Rescalvo eligieron las siguientes alineaciones:

Pérez Zeledón: a confirmar. DT: Roberth Arias.

Alajuelense: a confirmar. DT: Ismael Rescalvo.

Antecedentes y últimos resultados del Pérez Zeledón vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Pérez Zeledón y Alajuelense:

13 de marzo de 2026 | Alajuelense 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Alajuelense 3-2 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de marzo de 2025 | Pérez Zeledón 1-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

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