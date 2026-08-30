Pericos de Puebla se hacen del primer triunfo en la Serie de Campeonato tras vencer a Olmecas en Tabasco

Los emplumados no cayeron en desesperación tras la ventaja de los locales en la primera entrada, y terminaron dándole forma al triunfo en el séptimo rollo

Los Pericos de Puebla comenzaron con triunfo la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, después de imponerse 5-1 a Olmecas de Tabasco en el Juego 1. La novena poblana tomó ventaja en distintos momentos del encuentro y terminó por ampliar la diferencia en la séptima entrada.

Tabasco fue el primero en mover la pizarra durante la parte baja de la primera entrada. Óscar González conectó un triple hacia el jardín derecho, batazo que permitió a Randy Romero llegar al plato para colocar el 1-0 a favor de los locales.

La respuesta de Puebla llegó en la segunda entrada. Luis Castro conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central, su primero de la serie, para empatar el encuentro 1-1 y devolver a los Pericos al juego.

Fue en la séptima entrada donde la novena poblana tomó la ventaja, y lo hizo de gran forma. Con dos outs, Cristhian Adames conectó un sencillo al jardín derecho, batazo que permitió que Herlis Rodríguez anotara y que Sergio Alcántara avanzara hasta tercera. Adames también llegó a segunda base para poner a Puebla arriba 2-1.

La ofensiva de Pericos volvió a producir en ese mismo episodio. Henry Ramos recibió una base por bolas con las bases en circulación, acción que permitió que Sergio Alcántara llegara a la registradora y que Cristhian Adames avanzara a tercera, mientras José Rondón llegó a segunda. La pizarra quedó 3-1.

Puebla todavía tenía más carreras por producir. Con dos outs, Luis Castro conectó un sencillo hacia la tercera base, pero un error en el tiro de Calvin Estrada permitió que Cristhian Adames y José Rondón anotaran, mientras Henry Ramos avanzó hasta tercera. De esta manera, los Pericos colocaron el marcador 5-1.

El Juego 1 terminó con Pericos de Puebla tomando ventaja de 1-0 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur. La novena poblana encontró la manera de responder después de comenzar abajo en la pizarra y utilizó la séptima entrada para construir las carreras que terminaron por definir el primer encuentro de la serie.

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