El técnico de La Máquina destacó la madurez de sus jugadores tras el 4-0, pero advirtió que la serie todavía no está definida

Huiqui no se confía a pesar de la goleada | Imago7

Joel Huiqui pidió mantener los pies en la tierra después de la goleada 4-0 de Cruz Azul sobre León en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador cementero reconoció el desempeño de sus jugadores y destacó que el equipo consiguió ejecutar buena parte de lo trabajado durante la semana. Sin embargo, aseguró que la ventaja obtenida no garantiza la clasificación a semifinales y que será necesario mantener la concentración en el encuentro de vuelta.

El estratega explicó que La Máquina consiguió imponer su propuesta desde la presión y el orden defensivo, aunque reconoció que León presentó dificultades que obligaron a realizar ajustes durante el encuentro. “No era un partido fácil. El resultado puede hacerlo ver diferente, pero en nuestro análisis veíamos a un León con buenos jugadores y una buena propuesta de juego. Me parece que el equipo siguió el plan de partido. Hoy dimos un gran paso, pero todavía no hay nada escrito”, expresó durante la conferencia de prensa.

Joel Huiqui destaca la madurez de Cruz Azul tras vencer a León

Uno de los aspectos que más satisfacción generó en Huiqui fue la capacidad de sus futbolistas para interpretar los distintos momentos del partido. El entrenador explicó que Cruz Azul logró limitar la construcción ofensiva de León mediante una presión organizada por los costados, aunque admitió que el rival encontró espacios durante algunos pasajes por el sector derecho. Los ajustes realizados permitieron recuperar el control y mantener el orden defensivo.

“En la fase defensiva logramos contrarrestar su construcción e intentamos establecer una buena zona de presión por los costados. En algunos momentos nos costó un poco por el sector derecho, donde León metía tres jugadores, y tardamos en ajustar. Sin embargo, después lo hicimos bastante bien”, detalló Huiqui, quien consideró que el equipo mostró una madurez diferente y una mayor capacidad para adaptarse a las exigencias del encuentro.

El técnico también destacó que el funcionamiento colectivo estuvo cerca de lo que había imaginado durante la preparación, aunque evitó calificar la actuación como perfecta. Para Huiqui, las anotaciones reflejaron el trabajo ofensivo desarrollado durante la semana, pero también la calidad individual de los integrantes del plantel. “Fue un partido que no calificaría como perfecto, pero creo que nos acercamos a lo que pensamos. Hoy se concretó gran parte de lo que planeamos”, señaló.

Cruz Azul no se confía pese a tener cuatro goles de ventaja

La diferencia de cuatro anotaciones coloca a Cruz Azul en una posición favorable para disputar el partido de vuelta, pero Huiqui aseguró que el equipo mantendrá la misma seriedad con la que preparó el primer enfrentamiento. El entrenador explicó que analizará los aspectos positivos y negativos de la victoria para construir un nuevo planteamiento, con la intención de reducir las oportunidades ofensivas de León y evitar cualquier posibilidad de reacción.

“Tenemos una ventaja de cuatro goles, pero eso no marca el destino de la serie. Tenemos que analizar qué hicimos bien hoy y construir nuestro plan de partido a partir de eso. También debemos identificar qué hicimos mal, qué podemos mejorar y corregir algunos aspectos para tener mayores posibilidades de avanzar a las semifinales”, afirmó. Además, insistió en que León cuenta con futbolistas capaces de competir y que el desarrollo del segundo encuentro dependerá de la respuesta del conjunto celeste.

Huiqui también descartó que la inversión económica de los clubes determine los resultados dentro del terreno de juego. Aunque reconoció que pueden existir diferencias individuales entre las plantillas, consideró que la Liga MX mantiene un nivel competitivo que obliga a respetar a todos los rivales. “No creo que León se quede corto en cuanto a plantilla. Al final, dentro del campo no importa tanto la inversión económica. Siempre he considerado que cualquier equipo puede ganar”, explicó el estratega.

Huiqui destaca la identidad de Cruz Azul y hace una invitación a la afición

El entrenador resaltó que Cruz Azul ha conseguido consolidar una identidad futbolística basada en la presión, la recuperación rápida del balón y la construcción ofensiva, independientemente de si juega como local o visitante. También destacó que dos delanteros consiguieron marcar durante el encuentro, una situación que consideró importante para fortalecer la confianza del equipo. “Nuestra propuesta ha sido siempre la misma. Intentamos ser un equipo que presione de buena manera, que busque quitarle rápidamente la pelota al rival y que tenga la intención de construir juego. Es una identidad que hemos generado a partir de nuestra forma de jugar”, afirmó.

Finalmente, Huiqui invitó a los aficionados de Cruz Azul a acompañar al equipo en el partido de vuelta, programado para el domingo a las 21:00 horas. El entrenador explicó que el horario fue elegido principalmente para ofrecer mayor tiempo de recuperación a sus futbolistas y aprovechó para realizar una propuesta dirigida a las familias celestes. “Si llegan tarde el lunes a la escuela con sus hijos, trataremos de gestionar un justificante con Nación Azul para que puedan acompañarnos”, expresó. El técnico cerró con el deseo de que La Máquina consiga completar la eliminatoria y celebrar junto a su afición el pase a las semifinales del Apertura 2026.

Te puede interesar: