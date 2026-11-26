Chiefs vs Bills en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 12, al momento
Patrick Mahomes y Josh Allen se enfrentan en el cierre de Thanksgiving con implicaciones en la clasificación de la Conferencia Americana
Josh Allen vs Patrick Mahomes: los momentos más memorables de su rivalidad en la NFL
Patrick Mahomes y Josh Allen han construido una de las principales rivalidades de la NFL en la última década, al grado de ser comparados con Tom Brady y Peyton Manning. Previo al encuentro de Thanksgiving de 2026, ambos mariscales de campo registran 10 enfrentamientos, con cinco victorias por bando, aunque existe una diferencia: Allen ha ganado cinco de los seis compromisos de temporada regular, mientras que Mahomes se ha impuesto en los cuatro duelos de playoffs.
El episodio más recordado ocurrió el 23 de enero de 2022, durante la Ronda Divisional de la AFC, cuando Buffalo estuvo a 13 segundos de eliminar a Kansas City. Mahomes condujo a los Chiefs hasta territorio de gol de campo para forzar el tiempo extra, donde conectó con Travis Kelce para sellar el triunfo por 42-36. Ambos quarterbacks combinaron ocho touchdowns y 884 yardas totales en un encuentro que propició una modificación al reglamento de la NFL para los tiempos extra en postemporada.
La historia se repitió el 21 de enero de 2024, cuando Kansas City eliminó a Buffalo por 27-24, luego de que Tyler Bass fallara un intento de gol de campo de 44 yardas. Sin embargo, Josh Allen tuvo su revancha el 17 de noviembre de ese mismo año, al protagonizar una carrera de anotación de 26 yardas en cuarta oportunidad para sentenciar el triunfo por 30-21 y terminar con el invicto de los Chiefs en aquella temporada.
El último enfrentamiento de postemporada se produjo el 26 de enero de 2025, cuando Mahomes condujo a Kansas City a una victoria por 32-29 en el Campeonato de la Conferencia Americana, con lo que consiguió su boleto al Super Bowl LIX. Desde entonces, Allen mantiene pendiente la tarea de superar a su principal rival en los playoffs, una circunstancia que añade relevancia a cada enfrentamiento entre ambas franquicias.
¿A qué hora juegan Chiefs vs Bills hoy y dónde ver la Semana 12 de la NFL 2026?
El partido entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills está programado para comenzar a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, de este jueves 26 de noviembre de 2026. Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones a través de la señal de FOX y mediante la plataforma de streaming FOX One.
¿Cómo llegan los Chiefs y Bills al partido de este jueves?
Los Kansas City Chiefs llegan a este compromiso con un balance de ocho victorias y dos derrotas, además de tres triunfos consecutivos. En su presentación más reciente, el equipo dirigido por Andy Reid se impuso 34-7 ante los Arizona Cardinals, en un encuentro en el que Patrick Mahomes registró 324 yardas por pase y tres envíos de anotación. El mariscal de campo acumula 2,709 yardas aéreas, 22 pases de touchdown y cuatro intercepciones durante la campaña.
Por su parte, los Buffalo Bills cuentan con un récord de nueve victorias y una derrota, con seis triunfos consecutivos desde su caída ante los New England Patriots el pasado 4 de octubre. Los dirigidos por Joe Brady derrotaron 26-9 a los Miami Dolphins en la Semana 11. Josh Allen registra 2,527 yardas aéreas y 25 touchdowns totales, mientras que el corredor James Cook suma 1,060 yardas terrestres y 10 anotaciones por tierra.
Predicciones Semana 12 NFL: ¿Quién es el favorito para llevarse el triunfo y por qué?
Los Buffalo Bills parten como favoritos para quedarse con la victoria, de acuerdo con las proyecciones de FanDuel, que les otorgan un 64.27% de probabilidades de ganar. La condición de local, su racha de resultados y la producción de su ofensiva, que promedia 31.3 puntos por encuentro y ocupa el segundo lugar de la NFL en dicho apartado, son algunos de los argumentos que respaldan al equipo de Josh Allen.
Sin embargo, Kansas City cuenta con recursos para poner fin a la racha de Buffalo. Los Chiefs poseen la mejor ofensiva de la liga en yardas totales, con un promedio de 396.9 por partido, y la segunda mejor defensiva en puntos permitidos, con 16.3 por encuentro. El control de las posesiones, la protección del balón y la capacidad para contener el ataque terrestre de los Bills podrían determinar el desenlace del compromiso.
Antecedentes y último resultado del Chiefs vs Bills
Kansas City y Buffalo se han enfrentado en 58 ocasiones a lo largo de su historia, incluyendo temporada regular y playoffs, con un balance de 31 victorias para los Bills, 26 para los Chiefs y un empate. El dominio reciente se divide entre ambas franquicias, pues Buffalo ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos de temporada regular, mientras que Kansas City se ha impuesto en los cuatro cruces de postemporada entre Patrick Mahomes y Josh Allen.
El antecedente más reciente se remonta al 2 de noviembre de 2025, cuando los Buffalo Bills derrotaron 28-21 a los Kansas City Chiefs en la Semana 9 de esa temporada. Josh Allen fue determinante en aquella victoria al completar 23 de sus 26 intentos de pase para 273 yardas, además de aportar un touchdown por aire y dos anotaciones por tierra. Kansas City buscará este jueves conseguir su primera victoria de temporada regular ante Buffalo desde 2020.
Chiefs vs Bills, en vivo
La rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen vivirá un nuevo capítulo este jueves 26 de noviembre, cuando los Kansas City Chiefs visiten a los Buffalo Bills en el Highmark Stadium, como parte de la Semana 12 de la temporada regular de la NFL 2026. Ambas franquicias serán las encargadas de cerrar la triple cartelera del Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias) con un enfrentamiento que tendrá repercusiones en la clasificación de la Conferencia Americana.
Buffalo presume el mejor récord de la AFC, mientras que Kansas City se mantiene en la disputa por el liderato de la División Oeste junto a los Denver Broncos. Con dos de los principales candidatos a competir por un boleto al Super Bowl frente a frente, en Claro Sports te compartimos todos los detalles del encuentro, así como el resultado y las estadísticas más importantes al momento.