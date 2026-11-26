Josh Allen vs Patrick Mahomes: los momentos más memorables de su rivalidad en la NFL

Patrick Mahomes y Josh Allen han construido una de las principales rivalidades de la NFL en la última década, al grado de ser comparados con Tom Brady y Peyton Manning. Previo al encuentro de Thanksgiving de 2026, ambos mariscales de campo registran 10 enfrentamientos, con cinco victorias por bando, aunque existe una diferencia: Allen ha ganado cinco de los seis compromisos de temporada regular, mientras que Mahomes se ha impuesto en los cuatro duelos de playoffs.

El episodio más recordado ocurrió el 23 de enero de 2022, durante la Ronda Divisional de la AFC, cuando Buffalo estuvo a 13 segundos de eliminar a Kansas City. Mahomes condujo a los Chiefs hasta territorio de gol de campo para forzar el tiempo extra, donde conectó con Travis Kelce para sellar el triunfo por 42-36. Ambos quarterbacks combinaron ocho touchdowns y 884 yardas totales en un encuentro que propició una modificación al reglamento de la NFL para los tiempos extra en postemporada.

La historia se repitió el 21 de enero de 2024, cuando Kansas City eliminó a Buffalo por 27-24, luego de que Tyler Bass fallara un intento de gol de campo de 44 yardas. Sin embargo, Josh Allen tuvo su revancha el 17 de noviembre de ese mismo año, al protagonizar una carrera de anotación de 26 yardas en cuarta oportunidad para sentenciar el triunfo por 30-21 y terminar con el invicto de los Chiefs en aquella temporada.

El último enfrentamiento de postemporada se produjo el 26 de enero de 2025, cuando Mahomes condujo a Kansas City a una victoria por 32-29 en el Campeonato de la Conferencia Americana, con lo que consiguió su boleto al Super Bowl LIX. Desde entonces, Allen mantiene pendiente la tarea de superar a su principal rival en los playoffs, una circunstancia que añade relevancia a cada enfrentamiento entre ambas franquicias.