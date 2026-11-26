Los equipos Rojo y Azul volverán a enfrentarse por la posesión de la Villa 360 durante la semana 13 de la décima temporada de Exatlón México

Exatlón México, quién gana la Villa 360 | @ExatlonMx



La semana 13 de Exatlón México 2026 continuará este jueves 26 de noviembre con la disputa por la Villa 360, en la que los equipos Rojo y Azul volverán a enfrentarse para determinar quién tendrá acceso a las instalaciones y sus beneficios durante los próximos días. Los azules buscarán mantener la posesión de la vivienda, mientras que sus rivales intentarán poner fin a la racha de resultados en su contra.

La competencia llega después de una jornada en la que los atletas disputaron la Medalla Femenil y la primera Batalla por la Supervivencia de la semana, que condicionó el panorama de cara al próximo Duelo de Eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 26 de noviembre y dónde ver en vivo?

El programa de Exatlón México de este jueves 26 de noviembre de 2026 comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de la señal de Azteca Uno. Además, los seguidores del reality podrán sintonizar la transmisión por internet mediante las plataformas digitales de TV Azteca.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Los equipos Rojo y Azul se enfrentarán nuevamente en los circuitos de República Dominicana para definir quién ocupará la Villa 360. Los azules llegan como poseedores de las instalaciones después de imponerse en la competencia del lunes 23 de noviembre, cuando remontaron una desventaja de cinco puntos.

Hasta el momento se desconoce qué equipo ganará la Villa 360 de este jueves 26 de noviembre. Pero algunos adelantos en medios especializados aseguran que serán los azules que podrán mantener la Villa.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La batalla por la Villa 360 es una de las competencias de Exatlón México en las que los equipos disputan el derecho a ocupar una vivienda equipada con servicios e instalaciones que facilitan su estancia durante el reality.

Los integrantes del conjunto ganador tienen acceso a camas, cocina, baños y espacios de descanso, condiciones que contribuyen a su recuperación física entre las competencias. Por su parte, el equipo que pierde deberá permanecer en la Barraca Metálica hasta que tenga otra oportunidad de competir por el cambio de vivienda.

¿Quién ganó la Supervivencia el miércoles 25 de noviembre?

El equipo Azul se impuso en la primera Batalla por la Supervivencia de la semana, disputada el miércoles 25 de noviembre. Con este resultado, los Rojos tendrán a uno de sus integrantes masculinos en el próximo Duelo de Eliminación.

Los Contendientes dieron continuidad a los resultados obtenidos el viernes 20 de noviembre, cuando también conquistaron las dos competencias por la Supervivencia. En contraste, los escarlatas buscarán evitar otra baja en su plantilla después de las eliminaciones consecutivas de Jerry Lizárraga y Joana Vidal Custodio.

Durante el programa del miércoles también se disputó la Medalla Femenil, que quedó en manos de Ingrid Treviño. La integrante del equipo Rojo consiguió un recurso que podrá utilizar para proteger su permanencia en la décima temporada de Exatlón México.