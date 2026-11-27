El técnico de los Tuzos destacó el triunfo ante el superlíder, respaldó a Idrissi tras su expulsión y aseguró que buscarán ganar en Guadalajara

Benjamín Mora dejó claro que Pachuca no se conformará con la victoria conseguida frente a Chivas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Después de imponerse 2-1 en el Estadio Hidalgo, gracias a un doblete de Oussama Idrissi, el entrenador mexicano aseguró que su equipo atraviesa un buen momento futbolístico, pero advirtió que todavía tiene aspectos por mejorar. Además, reconoció que la eliminatoria está lejos de resolverse y que los Tuzos deberán afrontar un nuevo desafío en el Estadio Akron, donde buscarán completar la eliminación del superlíder.

El estratega destacó la confianza que existe dentro del plantel después de superar al Guadalajara, aunque evitó considerar que la ventaja de un gol sea suficiente para asegurar la clasificación. Mora reconoció el trabajo de Gabriel Milito durante la fase regular y sostuvo que su equipo tendrá que mantener la intensidad para competir nuevamente en territorio rojiblanco. “Chivas se ganó el superliderato con trabajo, con consistencia, con un proyecto largo con Gabriel Milito. Nosotros somos Pachuca, nosotros hacemos nuestro torneo. Hoy estamos en un momento muy bueno, estamos plenos, juntos, unidos y con confianza. Tenemos muchísimas ganas de ir a Guadalajara para culminar este buen partido y tratar de hacerlo aún mejor allá”, expresó.

Benjamín Mora reconoce el impacto de Idrissi y responde sobre su expulsión

Uno de los principales temas de la conferencia fue la expulsión de Oussama Idrissi, quien marcó los dos goles de Pachuca, incluido el tanto de la victoria al minuto 92, pero recibió la tarjeta roja después de su celebración por insultar a jugadores de Chivas. Mora reconoció que el atacante representa una pieza importante dentro de su esquema y que su ausencia obligará a realizar ajustes para el encuentro de vuelta. Sin embargo, aseguró que la fortaleza del conjunto hidalguense no depende exclusivamente del futbolista marroquí.

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“Evidentemente vamos a tener una baja importantísima en el siguiente partido, de acuerdo con la expulsión que sufrió. Después de ahí, confío absolutamente en todos los jugadores que están disponibles y son elegibles para suplir su posición. Este grupo ha llegado a donde está por el equipo, no por un jugador”, señaló el entrenador, quien también destacó la trayectoria de Idrissi con los Tuzos. Mora aseguró que el atacante ha sido determinante durante los últimos años, pero reiteró que cuenta con alternativas para modificar su planteamiento sin perder la identidad del equipo.

Sobre la posibilidad de que Pachuca presente una apelación para intentar revertir la expulsión, Mora evitó pronunciarse y dejó cualquier decisión en manos de la directiva. El técnico explicó que no tiene elementos suficientes para valorar lo ocurrido después de la anotación y recordó que durante el encuentro existieron diferentes enfrentamientos verbales entre los futbolistas. “Vi que algo se dijo, pero también dentro del campo se dijeron muchas cosas durante el partido. El fútbol es así, entre jugadores a veces se pican. No me corresponde el tema de la apelación. Yo soy entrenador y voy a preparar al equipo para la vuelta”, afirmó.

Pachuca no se considera favorito pese a vencer al superlíder

Mora rechazó colocar a Pachuca como el caballo negro de la Liguilla, pese a la victoria sobre el equipo que terminó en la primera posición de la tabla general. El entrenador consideró que las etiquetas tienen poca relevancia y prefirió destacar la disciplina táctica, el esfuerzo colectivo y la ejecución del plan de juego. “Ni somos el caballo negro, ni somos los favoritos, ni los no favoritos. Solo somos un equipo que está dejando el corazón en los partidos y siguiendo la disciplina táctica que se les propone”, aseguró.

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El técnico explicó que una de las claves de la victoria fue impedir que Chivas desarrollara su habitual circulación de pelota. Pachuca presionó en distintos sectores del campo y consiguió recuperar la posesión ante un rival que había destacado por su capacidad para controlar los encuentros. “Supimos cómo presionarlos, les quitamos la pelota, algo que ellos siempre han tenido. Hubo una gran actuación individual de los futbolistas y una gran conexión con nuestra afición”, señaló. También reconoció el trabajo de sus jugadores en las marcas, los duelos individuales y las acciones divididas.

La actuación de Eduardo Bauermann también recibió el respaldo del entrenador, después de que el defensa brasileño marcara un autogol al minuto 6 y posteriormente sufriera la anulación de una anotación por una falta sobre Raúl Rangel. Mora explicó que durante el descanso no consideró necesario hablar sobre el error, pues prefirió concentrarse en los ajustes tácticos para la segunda mitad. “En el medio tiempo no hablamos una sola palabra sobre el gol que recibimos. Hablamos de lo bien que estábamos haciendo otras cosas. Eduardo Bauermann es un estandarte de nuestro equipo, ha jugado todos los partidos y todos los minutos. Es una verdadera muralla”, expresó.

Mora prepara una visita al Akron sin modificar la identidad de Pachuca

De cara al encuentro de vuelta, Mora reconoció que todavía no tiene definido el planteamiento que utilizará en Guadalajara. El entrenador explicó que primero deberá revisar nuevamente el partido de ida, evaluar las condiciones de sus futbolistas y determinar cómo reemplazará a Idrissi. No obstante, dejó claro que Pachuca buscará conservar las características que le permitieron competir durante las últimas jornadas. “No te puedo decir cómo voy a plantear el partido porque todavía ni siquiera lo sé yo. Tengo que analizar nuestras posibilidades. Pero Pachuca juega de una manera e intenta hacer las cosas de una manera, y tampoco tenemos que hacer tantas modificaciones en el estilo”, señaló.

El estratega recordó que Pachuca ha conseguido resultados importantes como visitante y aseguró que el ambiente del Estadio Akron no modificará sus aspiraciones. También destacó la unión del vestidor después de observar a los jugadores celebrar y compartir mensajes de motivación al finalizar el encuentro. “La obligación de Chivas es salir por el resultado en su casa y nosotros vamos a jugar un partido muy inteligente para culminar lo que hicimos hoy”, explicó. Finalmente, Mora advirtió que el triunfo no representa el límite de su equipo: “Siempre hay espacio de mejora. Así des un partidazo, así le ganes al superlíder, así le des la vuelta a un partido, siempre hay espacio de crecimiento. Nunca es suficiente para mí”, concluyó.

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