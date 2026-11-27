Las Chivas son líderes de la competencia, pero se encuentran contra las cuerdas y Cruz Azul acaricia las semifinales

Las semifinales del Apertura 2026 toman forma | Claro Sports

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó con sorpresas, remontadas y resultados que ponen en riesgo a algunos de los candidatos al campeonato. Los ocho mejores equipos de la fase regular del fútbol mexicano iniciaron la disputa por los cuatro boletos a las semifinales, instancia en la que Cruz Azul parece haber asegurado su lugar para continuar con la defensa de su título.

Chivas, América, Cruz Azul y Atlas cuentan con una ventaja respecto a sus respectivos adversarios gracias a su posición en la tabla general. Sin embargo, Toluca y Pachuca consiguieron tomar ventaja en sus eliminatorias, mientras que los compromisos de vuelta serán determinantes para conocer a los invitados a la siguiente ronda.

Resultados cuartos de final de ida, Liga MX Apertura 2026, al momento

La actividad de la fiesta grande comenzó el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca derrotó 2-0 al Atlas con un doblete de Helinho, resultado que compromete las aspiraciones de los rojinegros. Por su parte, Monterrey y América igualaron sin anotaciones en el Gigante de Acero, en un encuentro en el que Rayados sufrió la expulsión de Ricardo Chávez.

La actividad continuó el jueves 26 de noviembre con la victoria del Pachuca por 2-1 sobre las Chivas, gracias a un doblete de Oussama Idrissi, quien también terminó expulsado. Por su parte, León y Cruz Azul se enfrentaron en el Estadio León, donde José Paradela fue la figura del encuentro con dos anotaciones que le dieron forma a la goleada Celeste.

Miércoles 25 de noviembre Toluca 2-0 Atlas | CRÓNICA Monterrey 0-0 América | CRÓNICA



Jueves 26 de noviembre Pachuca 2-1 Chivas | CRÓNICA León 0-4 Cruz Azul | CRÓNICA



Así se juegan las semifinales de la Liga MX 2026, hoy

La combinación de resultados y las posiciones en la tabla general abren la posibilidad de que se disputen dos enfrentamientos entre clubes protagonistas del fútbol mexicano. La victoria de Pachuca sobre Chivas pone momentáneamente a los Tuzos en las semifinales, por lo que podría ser el siguiente rival de Cruz Azul, quien se convertiría en el mejor equipo de la fase final en caso de amarrar su pase a la antesala de la final ante León.

Por su parte, el empate a cero del América con Monterrey, tiene hasta este momento a los Azulcremas en la semifinal por su posición en la tabla general. Con el resultado del Toluca por 2-0 sobre el Atlas, los Diablos Rojos enfrentaría a Las Águilas en un duelo que generaría gran expectativa por la rivalidad que existe entre ambos clubes.

Las semifinales del Apertura 2026, al momento

Cruz Azul (2) vs Pachuca (8)

América (3) vs Toluca (5)

¿Criterios de desempate y qué necesitan para clasificar a semifinales de la Liguilla?

El reglamento de competencia de la Liga MX establece que, en caso de empate en el marcador global de los cuartos de final o las semifinales, avanzará el equipo que haya terminado en una mejor posición en la tabla general. El gol de visitante no es un criterio de desempate y tampoco habrá tiempos extra ni tanda de penales en estas instancias, pues dichos procedimientos están reservados para la final.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a las semifinales?

Chivas: ganar por cualquier marcador ante Pachuca en el Estadio Akron.

ganar por cualquier marcador ante Pachuca en el Estadio Akron. Pachuca: ganar o empatar ante Chivas. Cualquier derrota lo dejaría eliminado.

ganar o empatar ante Chivas. Cualquier derrota lo dejaría eliminado. Cruz Azul: ganar, empatar o perder por un gol o hasta cuatro de diferencia ante León.

ganar, empatar o perder por un gol o hasta cuatro de diferencia ante León. León: ganar por cinco o más goles de diferencia en la vuelta que se celebrará en el Estadio Azteca.

ganar por cinco o más goles de diferencia en la vuelta que se celebrará en el Estadio Azteca. América: ganar o empatar frente a Monterrey en el Estadio Azteca.

ganar o empatar frente a Monterrey en el Estadio Azteca. Monterrey: ganar por cualquier marcador ante América.

ganar por cualquier marcador ante América. Atlas: ganar por dos o más goles de diferencia frente al Toluca.

ganar por dos o más goles de diferencia frente al Toluca. Toluca: ganar, empatar o perder por un gol de diferencia ante Atlas en el Estadio Jalisco.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX 2026 y quién transmite en vivo los partidos? TV y streaming

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX se disputarán durante la primera semana de diciembre. Los partidos de ida estarían programados para el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, mientras que los encuentros de vuelta se celebrarán el sábado 5 y domingo 6 del mismo mes. Los horarios se conocerán una vez definidos los cuatro equipos clasificados.

Los aficionados al fútbol mexicano podrán seguir las acciones de esta instancia a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming. Prime Video, FOX, FOX One, TUDN y TV Azteca figuran entre las opciones de transmisión, aunque la distribución de los encuentros dependerá de los equipos que consigan su clasificación y de sus respectivos derechos televisivos.