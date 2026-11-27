El entrenador de La Fiera reconoció la superioridad de Cruz Azul y aseguró que su equipo necesita orgullo y dignidad para afrontar la vuelta

Gandolfi reconoce que fue su peor partido con León | Claro Sports

Javier Gandolfi no ocultó su preocupación después de la goleada 4-0 que sufrió León frente a Cruz Azul en el partido de ida de la Liguilla del Apertura 2026. El entrenador argentino reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel esperado, tuvo dificultades para generar peligro y nunca consiguió sentirse cómodo sobre el terreno de juego. Aunque admitió que la diferencia representa un obstáculo considerable, aseguró que sus jugadores deberán afrontar el encuentro de vuelta con dignidad y orgullo.

El técnico de La Fiera reconoció que el resultado fue un golpe para las aspiraciones de su equipo, especialmente por las expectativas con las que llegó al enfrentamiento. Durante la conferencia de prensa, Gandolfi admitió que las explicaciones resultaban insuficientes después de una actuación en la que León no consiguió responder al planteamiento de La Máquina. “Creo que hoy las palabras pueden sobrar. La realidad es que llegamos con mucha ilusión y recibimos un golpe duro”, expresó.

Javier Gandolfi reconoce que León nunca encontró el partido ante Cruz Azul

Uno de los aspectos que más preocupó al entrenador fue la incapacidad de León para generar oportunidades claras de gol. Gandolfi consideró que sus futbolistas estuvieron imprecisos y que, pese a contar con algunas aproximaciones, nunca consiguieron establecer las condiciones necesarias para competir de manera consistente. La falta de claridad ofensiva terminó por convertirse en uno de los principales problemas de La Fiera frente a un Cruz Azul que aprovechó sus oportunidades.

“Creo que podemos jugar un poco más y el equipo estuvo pastoso, con falta de claridad. Creamos situaciones, pero en ningún momento estuvimos en partido. Por distintas situaciones, el rival fue superior a nosotros y no estuvimos cómodos”, explicó el argentino, quien reconoció que el equipo tuvo dificultades para desarrollar su propuesta futbolística desde los primeros minutos del encuentro.

Gandolfi fue todavía más contundente al analizar las posibilidades que tuvo León de conseguir al menos una anotación. El entrenador aseguró que la falta de contundencia y las dificultades en la generación de juego fueron tan evidentes que ni siquiera con más tiempo sobre el terreno de juego habría encontrado una solución. “Al equipo le costó entrar en juego. Podríamos jugar un tiempo más y creo que no íbamos a encontrar ese gol que nos podía meter en partido”, reconoció.

El estratega también recordó que León tuvo algunas oportunidades cuando el marcador todavía se encontraba 2-0 a favor de Cruz Azul, pero sus jugadores no consiguieron aprovecharlas para reducir la diferencia. En lugar de encontrar una reacción, La Fiera permitió que su rival ampliara la ventaja hasta establecer el 4-0. Gandolfi admitió que el resultado pudo ser incluso más amplio por las dificultades que atravesó su equipo durante el compromiso.

Gandolfi pide orgullo y dignidad para buscar la remontada ante Cruz Azul

La desventaja de cuatro goles coloca a León en una situación complicada para el partido de vuelta, donde necesitará una actuación muy distinta para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Gandolfi reconoció la magnitud del desafío y evitó minimizar la derrota, aunque consideró que todavía existe la obligación de competir hasta el último minuto de la eliminatoria.

“Hoy el partido, si terminaba con una diferencia mayor, podía ser, porque tuvimos una noche muy complicada. Dicen que este tipo de series es muy difícil ganarlas en el primer partido, pero sí podemos perderlas”, señaló el entrenador, quien aceptó que León quedó comprometido después de recibir cuatro anotaciones sin conseguir marcar.

De cara al encuentro de vuelta, Gandolfi adelantó que revisará el rendimiento de sus futbolistas antes de definir la alineación. El argentino explicó que durante los próximos días sostendrá conversaciones individuales con los integrantes del plantel para conocer su estado físico y determinar quiénes se encuentran en condiciones de afrontar el siguiente compromiso. “A partir de hoy voy a analizar otra vez este partido y ver bien con qué elementos puedo contar. Seguiré teniendo conversaciones con los chicos y ver quién está al cien por ciento para poder iniciar el fin de semana”, detalló.

Pese al panorama adverso, el entrenador aseguró que León no renunciará a competir en el encuentro de vuelta. Gandolfi reconoció que remontar cuatro goles será una tarea de máxima dificultad, pero sostuvo que sus jugadores deberán responder con compromiso para cerrar su participación de la mejor manera posible. “Es una diferencia amplia. Trabajaremos, obviamente que será muy, pero muy difícil, pero nos debemos a esto: tener fe, dignidad, orgullo y prepararnos para el fin de semana”, concluyó.

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