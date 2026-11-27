José Paradela fue la figura del encuentro con un doblete ante La Fiera y se mantiene el sueño de conseguir el bicampeonato en la Liga MX

Paradela brilló en León con dos anotaciones | Imago7

La Máquina dio un golpe de autoridad en la fiesta grande del fútbol mexicano. Cruz Azul goleó 4-0 a León en el Estadio León, en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, resultado con el que acaricia su clasificación a las semifinales del campeonato.

El conjunto cementero no tardó en trasladar su poder ofensivo al marcador. Apenas a los ocho minutos de juego, José Paradela abrió la cuenta tras una asistencia de Agustín Palavecino, en una conexión entre los argentinos que condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a los esmeraldas a buscar una respuesta. La cual nunca llegó. El 20 de los Cementeros recibió la pelota con la derecha para después sacar un disparo de zurda cruzado para poner el 1-0.

Cruz Azul encontró en Nicolás Ibáñez otro de sus argumentos para poner en aprietos a la defensa local. El delantero aprovechó su movilidad en el frente de ataque y al minuto 30 amplió la ventaja de los celestes tras una asistencia de Carlos Rodríguez, con lo que La Máquina encaminó la victoria antes del descanso.

Cruz Azul exhibe a León y buscará el pase a semifinales en el Estadio Azteca

La situación obligó al conjunto esmeralda a modificar su planteamiento para el complemento. José Rodríguez, Juan Domínguez y Alfonso Alvarado fueron parte de los ajustes buscados por los locales, aunque la ventaja de dos anotaciones permitió a La Máquina administrar los ritmos del encuentro sin renunciar al ataque.

Óscar García evitó que la diferencia fuera mayor durante los primeros minutos de la segunda mitad. El guardameta esmeralda respondió ante un remate de media vuelta de Nicolás Ibáñez, mientras que José Paradela y Erik Lira también buscaron sorprender a la portería local.

León intentó construir sus ataques desde su propio territorio, pero encontró dificultades para superar el entramado defensivo de los capitalinos. Gonzalo Piovi intervino con una barrida para cortar un remate de Diber Cambindo, quien buscaba recortar distancias y devolverle la esperanza a La Fiera.

La Máquina encontró la manera de ampliar su ventaja durante el complemento hasta establecer el 4-0 definitivo en territorio guanajuatense, una diferencia que dejó contra las cuerdas al León y coloca a Cruz Azul en una posición favorable de cara al segundo episodio de la eliminatoria.

¿Qué necesita Cruz Azul y León para clasificar a las semifinales del Apertura 2026?

Con cuatro goles de ventaja en el marcador global y el criterio de desempate está a su favor por su posición en la tabla general, Cruz Azul puede ganar, empatar e incluso perder por cuatro anotaciones de diferencia en el compromiso de vuelta para conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026.

Por su parte, León está obligado a ganar por cinco o más goles de diferencia para evitar la eliminación. La Máquina tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su afición en el Estadio Azteca y confirmar su presencia entre los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano, mientras que La Fiera necesita una remontada milagrosa para prolongar su participación en el torneo.