León vs Cruz Azul en vivo, cuartos de final del Apertura 2026: resultado y goles del partido de ida, hoy 26 de noviembre
León recibe a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. La Fiera busca aprovechar su localía ante una Máquina que inicia la defensa de su título de la Liga MX
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios de caliente.mx, Cruz Azul parte como favorito para conseguir la victoria en el partido de ida, pese a su condición de visitante. La posición de los cementeros en la tabla general y sus antecedentes recientes frente a los Esmeraldas son algunos de los factores que favorecen al conjunto capitalino.
Victoria de León: +225.
Empate: +255.
Victoria de Cruz Azul: +112.
La Fiera tendrá que aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de viajar a la Ciudad de México, pues los dirigidos por Joel Huiqui cuentan con el criterio de desempate a su favor. En caso de igualdad en el marcador global, Cruz Azul conseguirá su boleto a las semifinales gracias a su mejor posición en la clasificación del Apertura 2026.
Antecedentes León vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La Máquina cuenta con un balance favorable en los enfrentamientos recientes ante el conjunto esmeralda, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su antecedente más cercano se registró en la jornada 15 del Apertura 2026, cuando los cementeros se impusieron por 2-1 con anotaciones de Andrés Montaño y José Paradela, mientras que Alfonso Alvarado descontó para la Fiera.
Ambos equipos también se encontraron en los cuartos de final del Clausura 2025, instancia en la que Cruz Azul eliminó al León con un marcador global de 5-3. Además, los últimos cinco enfrentamientos entre estas escuadras registraron anotaciones de ambos clubes y al menos tres goles por encuentro.
Apertura 2026 | Cruz Azul 2-1 León.
Clausura 2026 | León 2-1 Cruz Azul.
Apertura 2025 | Cruz Azul 4-1 León.
Clausura 2025 | Cruz Azul 2-1 León (cuartos de final, vuelta).
Clausura 2025 | León 2-3 Cruz Azul (cuartos de final, ida).
Alineaciones León vs Cruz Azul, al momento: así salen a los cuartos de final del Apertura 2026
Javier Gandolfi y Joel Huiqui podrían mantener la base de sus equipos respecto a la última jornada de la fase regular. Díber Cambindo se perfila para comandar el ataque de los Esmeraldas, mientras que Gabriel ‘Toro’ Fernández sería el encargado de buscar los goles para el conjunto cementero. Estas son las posibles alineaciones para el compromiso de ida, a falta de la confirmación oficial.
León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón, Sebastián Vegas; Luis Valadez, Rodrigo Echeverría, Jesús Lara, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Díber Cambindo.
Cruz Azul: Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi; Gabriel Fernández.
¿A qué hora juega León vs Cruz Azul y dónde ver hoy 26 de noviembre la ida de los cuartos de final del Apertura 2026?
El partido de ida de los cuartos de final entre León y Cruz Azul se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026 a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio León. Las acciones del encuentro se podrán seguir a través de la señal de FOX y su plataforma de streaming FOX One.
Además, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles del compromiso a través de nuestro minuto a minuto, con las mejores jugadas, estadísticas, goles y el resultado actualizado al momento. El encuentro de vuelta se disputará el próximo domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca.
Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026.
Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Estadio Nou Camp, Guanajuato.
Transmisión: FOX y FOX One.
Minuto a minuto: Claro Sports.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del León vs Cruz Azul, ida de los cuartos de final de la Liga MX Apertura 2026!
La actividad de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este jueves 26 de noviembre con el enfrentamiento entre León y Cruz Azul en el Estadio Nou Camp. La Máquina inicia la defensa de su campeonato ante una Fiera que buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria y acercarse a las semifinales del fútbol mexicano.
El conjunto dirigido por Joel Huiqui terminó la fase regular en la segunda posición de la tabla general con 32 puntos, luego de perder el liderato tras caer 1-0 ante las Chivas en la última jornada. Por su parte, León consiguió su clasificación a la Liguilla como séptimo lugar con 26 unidades, gracias a su victoria por 2-1 frente a Santos Laguna. Los dirigidos por Javier Gandolfi intentarán dar la sorpresa ante el vigente campeón.