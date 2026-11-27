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Antecedentes León vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

La Máquina cuenta con un balance favorable en los enfrentamientos recientes ante el conjunto esmeralda, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su antecedente más cercano se registró en la jornada 15 del Apertura 2026, cuando los cementeros se impusieron por 2-1 con anotaciones de Andrés Montaño y José Paradela, mientras que Alfonso Alvarado descontó para la Fiera.

Ambos equipos también se encontraron en los cuartos de final del Clausura 2025, instancia en la que Cruz Azul eliminó al León con un marcador global de 5-3. Además, los últimos cinco enfrentamientos entre estas escuadras registraron anotaciones de ambos clubes y al menos tres goles por encuentro.

Apertura 2026 | Cruz Azul 2-1 León.

Clausura 2026 | León 2-1 Cruz Azul.

Apertura 2025 | Cruz Azul 4-1 León.

Clausura 2025 | Cruz Azul 2-1 León (cuartos de final, vuelta).

Clausura 2025 | León 2-3 Cruz Azul (cuartos de final, ida).